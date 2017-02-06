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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:59
reus написав:
Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два
Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:03
Оранжевый-хит сезона написав: Guineapig написав: туземун написав:
я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.
Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.
Только долар уже не тот, что в 2005 году.
Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.
год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000
13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:08
Guineapig написав: Оранжевый-хит сезона написав:
год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000
13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
30% годовых - неплохая доходность.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:30
X-Fresh написав:
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы[/quote]
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься
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hume
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33
airmax78 написав: reus написав:
Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два
Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.
Вы путаете оплату за отопление, поставщик Киевэнерго и за услуги УК, ОСББ (кварт плата) которые она оплачивает, поэтому никто ей бы лифт не отключал.
Ну а на счет потери квартиры, то я думаю, что не потеряет т. к. ушлая, грамотная адвокат и муж бывший судья. И с тарифами там история действительно мутная. Профессиональный адвокат в суде способен доказать, что планета не круглая, а квадратная
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reus
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