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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1425142614271428

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:50

  reus написав:
  X-Fresh написав:И там 2 раза никто не приходит и не просит. Потом просто в платежке поскучаете новую графу - за то то и за то то

Да пускай в графе все что угодно печатают, если не утверждено КМДА и противоречит законодательству Украины, то можно не платить. Через суд УК "долг" не сможет получить.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:59

  reus написав:Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два :D

Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Guineapig написав:
  туземун написав:я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.

Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.

Только долар уже не тот, что в 2005 году.

Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.

год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000

13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:08

  Guineapig написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000

13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"

30% годовых - неплохая доходность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:30

  X-Fresh написав:Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.


Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы[/quote]
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33

  airmax78 написав:
  reus написав:Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два :D

Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.

Вы путаете оплату за отопление, поставщик Киевэнерго и за услуги УК, ОСББ (кварт плата) которые она оплачивает, поэтому никто ей бы лифт не отключал.
Ну а на счет потери квартиры, то я думаю, что не потеряет т. к. ушлая, грамотная адвокат и муж бывший судья. И с тарифами там история действительно мутная. Профессиональный адвокат в суде способен доказать, что планета не круглая, а квадратная :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:22

  airmax78 написав:На крышу есть техническая возможность только у последнего этажа. Остальным негде трубы будет провести.

Ну да. Видимо, паркинг, звукозащитный экран от проспекта, каналы на крышу и прочие атрибуты нормального строительства еще долго будут вызывать недоумение у украинских жлобозастройщиков.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:36

  airmax78 написав:
  Guineapig написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000

13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"

30% годовых - неплохая доходность.


стоили и подключали 3 года?

за 3 депозита года примерно такая доходность.
январь-веса-лето -- гривна, остальное 00 бакс

UPD: не до читал. Цена может выроста потому что застройщик обанкротился и хочет больше бабок на новые квартиры
proftpd66
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