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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:59
reus написав:
Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два
Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:03
Оранжевый-хит сезона написав: Guineapig написав: туземун написав:
я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.
Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.
Только долар уже не тот, что в 2005 году.
Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.
год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000
13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:08
Guineapig написав: Оранжевый-хит сезона написав:
год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000
13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
30% годовых - неплохая доходность.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:30
X-Fresh написав:
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы[/quote]
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься
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hume
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33
airmax78 написав: reus написав:
Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два
Монтян потеряет квартиру с вероятностью 99%. Но она живет в допотопном Голосеево. В ЦП ей бы уже 2 года 11 месяцев как отключили возможность пользоваться лифтом и она была бы не жирной свиньей, а стройной бабушкой, ну или склеила бы ласты уже мотаясь по лестницам.
Вы путаете оплату за отопление, поставщик Киевэнерго и за услуги УК, ОСББ (кварт плата) которые она оплачивает, поэтому никто ей бы лифт не отключал.
Ну а на счет потери квартиры, то я думаю, что не потеряет т. к. ушлая, грамотная адвокат и муж бывший судья. И с тарифами там история действительно мутная. Профессиональный адвокат в суде способен доказать, что планета не круглая, а квадратная
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reus
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Додано: Нед 24 чер, 2018 00:22
airmax78 написав:
На крышу есть техническая возможность только у последнего этажа. Остальным негде трубы будет провести.
Ну да. Видимо, паркинг, звукозащитный экран от проспекта, каналы на крышу и прочие атрибуты нормального строительства еще долго будут вызывать недоумение у украинских жлобозастройщиков.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 24 чер, 2018 00:36
airmax78 написав: Guineapig написав: Оранжевый-хит сезона написав:
год назад в Оранж сити, 26 метров были 13 000 сейчас переуступают за 17 000
13000 за м2 на стадии воздух котлована против 17000 на этапе "есть несколько этажей коробки"
30% годовых - неплохая доходность.
стоили и подключали 3 года?
за 3 депозита года примерно такая доходность.
январь-веса-лето -- гривна, остальное 00 баксUPD:
не до читал. Цена может выроста потому что застройщик обанкротился и хочет больше бабок на новые квартиры
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proftpd66
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Додано: Нед 24 чер, 2018 05:57
hume написав: X-Fresh написав:
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься[/quote]
Это цены по чем покупал а не по чем продавал.
И да, остался только цп
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X-Fresh
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Додано: Нед 24 чер, 2018 08:09
reus написав: Richi написав:
Эти вопросы решаются так:
ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота.
Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.
Да не решаются так вопросы.
Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет.
Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах.
Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду.
Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ...
Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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