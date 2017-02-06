Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы[/quote]
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:30
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:33
Вы путаете оплату за отопление, поставщик Киевэнерго и за услуги УК, ОСББ (кварт плата) которые она оплачивает, поэтому никто ей бы лифт не отключал.
Ну а на счет потери квартиры, то я думаю, что не потеряет т. к. ушлая, грамотная адвокат и муж бывший судья. И с тарифами там история действительно мутная. Профессиональный адвокат в суде способен доказать, что планета не круглая, а квадратная
Додано: Нед 24 чер, 2018 00:22
Ну да. Видимо, паркинг, звукозащитный экран от проспекта, каналы на крышу и прочие атрибуты нормального строительства еще долго будут вызывать недоумение у украинских жлобозастройщиков.
Додано: Нед 24 чер, 2018 00:36
стоили и подключали 3 года?
за 3 депозита года примерно такая доходность.
январь-веса-лето -- гривна, остальное 00 бакс
UPD: не до читал. Цена может выроста потому что застройщик обанкротился и хочет больше бабок на новые квартиры
Додано: Нед 24 чер, 2018 05:57
Че за фигня? Ты же продал ОР и Ривер с наваром...)) опять путаешься[/quote]
Это цены по чем покупал а не по чем продавал.
И да, остался только цп
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:09
Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах.
Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду.
Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ...
Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:26
балкони - тема вічна(с)
...от в мене питання: - куди має ставити культурна сім'я(яка веде здоровий спортивний образ життя) свої НЕмоноколеса)), якщо ні кладовок, ні - "колясочних", ні підвалів - немає?
- в мопах і на сходовій - не можна, - на вулиці - стибрять!
А на незаскленному балконі, ну просто капець, яка красотааааа!))
п. с....... - зверніть увагу, що вже перших два поверхи засклили і то врізнобій!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:34
На заборе.
Почему то такой дока инвестирования как первый не инвестировал в котлован оранжа, чтобы за год "озолотится".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...нє, ну я все одно не доганяю, де сушити одяг/білизну?
- що, сушку розкладати в кімнаті?(а раптом прийдуть гості?))
... тут, на форумі є жіночки, вони цю проблему мають більше розуміти і може мені пояснять, де сушити ті "бісові речі?
- бо, покищо, Я живу в тещі, де нас 7 чол., і переважно, переться двічі на тиждень і відповідно, майже постійно, завішаний речами балкон! (і то добряче!)... а частина речей, ще частенько розвішується на кухні...
- то, чи не пояснить мені, вельмишановне паньство, ДЕ ТІ РЕЧІ СУШИТИ? - і то, ще в мене одна дитина, а як в людей буває і троє, то де їм то сушити!!!
... мудрагелі, пілять! (с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
2. Виконання зобов'язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов'язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов'язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін. ст 526 цк
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом ст.514 цк
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.
главное оружие рашистов - ложь
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