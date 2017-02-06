Это что за ЖК? Уже нравится.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:10
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:15
Настоящее быыдло, останавливается только тогда, когда ему отвешивают целебных люлей.
Способность посмотреть на свое поведение со стороны, учитывать интересы соседей - этого у настоящего быыдла быть не может.
ПС. Тема последних страниц, уже давно разрешена в более цивилизованных странах.
В приличных домах, не достаточно иметь деньги на покупку недвижимости.
Нужно иметь положительные рекомендации из предыдущего места жительства.
В Швейцарии, вопрос вступления в гражданство решается на голосовании той общины,где проживает кандидат. Если хоть один голос против - свободен.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Он вообще то юрист
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:17
Долярчик, на этом фото балкон с велосипедами создает иллюзию, что дом находится где-то в Западной Европе. Но соседи снизу и слева тут же возвращают тебя в суровую реальность. Для сушки белья используй машину с сушкой или сушильный автомат. Для деликатного: сушку, которая ставится на пол на том же балконе. Если она стоит на полу, в глубине балкона, то то что на ней сушится в глаза прохожим не бросается. Стеклить не вздумай. Сим победишь рагульство.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:29
Не хочется быть бы***, поэтому задам вопрос тут.
Возьмем 1-2 комнатную квартиру в Эврике. Планировка
Если внимательно посмотреть, то утеплителя между лоджией и комнатой, кухней нет. 300 мм бетонная стена. Площадь кухонь небольшая. Уверен, что большинство будут стеклить и у меня рука не поднимется их обвинять.
Что мне делать? Стеклить, как все? Или сэкономить, не стеклить и на вопросы арендаторов отвечать, что я принципиальный борец за чистоту фасадов?
Кстати, застройщик выдал рекомендации по установке кондиционеров в звездочках, где не предусмотрены корзины. Крепить снаружи к балконной плите и магистраль вести через плиту между комнатой и лоджией, а не через внешний санрок.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:48
....нема ради з тими балконами))
... Я, все таки б зобов'язав всіх забудовників склити балкони, які мають більше 2м2! і робити спец-місця для кондеїв!(ну добре, якщо кімната має вихід до балкона і ви кондей поставили на підлогу балкона... - а якщо кімната - виходу такого немає? - куди його кріпити і трубку виводити?
- а якщо людина покладає на кондей не тільки прохолоду влітку, а й як основний спосіб обігріву взимку! - що тоді?
п. с.
... і тема - не розкрита, коли дощ засікає, а у вас там на балконі сушка на підлозі розложена))
п. с. 2
...і так, до слова нагадаю, що в мене в новій квартирі балкон 5м2+
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:48
Как было с балконами у нас. Застройщик понимая неизбежность застекления и кондиционеров при получении документов дал рекомендации куда выводить наружные блоки и в каком цвете и стиле стеклить балкон. Просто бумажка, без юридических обязательств. Первые 2-3 месяца все так и делали. А потом один весьма альтернативный сосед сделал балкон с выносом и добил панелью выделяющегося цвета при этом балконе. Дальше таких оригиналов стало гораздо больше. А закончилось все тем что договорившись с застройщиком самые оригинальные граждане вырезали себе дополнительное окошко.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:54
Люди "начали с себя", "взяли и сделали", - а не ждут, пока дождь и снег затопят балкон, или кто-то за них застеклит.
Проявили инициативу и фантазию, а не оправдывают своё бездействие "правилами"
Всё IMHO
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:04
В країні тотальне зубожіння та зрада.
А тута 10а сторінка про естетику фасадів та балконів.
п.с.
Вона прейде, порядок наведе.
учотка Первий цілком согласна...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:15
del
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 чер, 2018 11:28, всього редагувалось 2 разів.
|