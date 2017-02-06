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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1427142814291430>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:10

  Richi написав:Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.

Это что за ЖК? Уже нравится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:15

  Richi написав: Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя

Настоящее быыдло, останавливается только тогда, когда ему отвешивают целебных люлей.
Способность посмотреть на свое поведение со стороны, учитывать интересы соседей - этого у настоящего быыдла быть не может.
ПС. Тема последних страниц, уже давно разрешена в более цивилизованных странах.
В приличных домах, не достаточно иметь деньги на покупку недвижимости.
Нужно иметь положительные рекомендации из предыдущего места жительства.
В Швейцарии, вопрос вступления в гражданство решается на голосовании той общины,где проживает кандидат. Если хоть один голос против - свободен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  trololo написав:
  reus написав:Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.


а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.

Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.
Он вообще то юрист
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:17

  Долярчик написав:...от в мене питання: - куди має ставити культурна сім'я(яка веде здоровий спортивний образ життя) свої НЕмоноколеса)), якщо ні кладовок, ні - "колясочних", ні підвалів - немає?
- в мопах і на сходовій - не можна, - на вулиці - стибрять!
А на незаскленному балконі, ну просто капець, яка красотааааа!))
Зображення
Зображення
п. с....... - зверніть увагу, що вже перших два поверхи засклили і то врізнобій! :mrgreen:

Долярчик, на этом фото балкон с велосипедами создает иллюзию, что дом находится где-то в Западной Европе. Но соседи снизу и слева тут же возвращают тебя в суровую реальность. Для сушки белья используй машину с сушкой или сушильный автомат. Для деликатного: сушку, которая ставится на пол на том же балконе. Если она стоит на полу, в глубине балкона, то то что на ней сушится в глаза прохожим не бросается. Стеклить не вздумай. Сим победишь рагульство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:29

Не хочется быть бы***, поэтому задам вопрос тут.
Возьмем 1-2 комнатную квартиру в Эврике. Планировка
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Если внимательно посмотреть, то утеплителя между лоджией и комнатой, кухней нет. 300 мм бетонная стена. Площадь кухонь небольшая. Уверен, что большинство будут стеклить и у меня рука не поднимется их обвинять.
Что мне делать? Стеклить, как все? Или сэкономить, не стеклить и на вопросы арендаторов отвечать, что я принципиальный борец за чистоту фасадов?

Кстати, застройщик выдал рекомендации по установке кондиционеров в звездочках, где не предусмотрены корзины. Крепить снаружи к балконной плите и магистраль вести через плиту между комнатой и лоджией, а не через внешний санрок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:48

....нема ради з тими балконами))

... Я, все таки б зобов'язав всіх забудовників склити балкони, які мають більше 2м2! і робити спец-місця для кондеїв!(ну добре, якщо кімната має вихід до балкона і ви кондей поставили на підлогу балкона... - а якщо кімната - виходу такого немає? - куди його кріпити і трубку виводити?
- а якщо людина покладає на кондей не тільки прохолоду влітку, а й як основний спосіб обігріву взимку! - що тоді?

п. с.
... і тема - не розкрита, коли дощ засікає, а у вас там на балконі сушка на підлозі розложена))

п. с. 2
...і так, до слова нагадаю, що в мене в новій квартирі балкон 5м2+
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:48

Как было с балконами у нас. Застройщик понимая неизбежность застекления и кондиционеров при получении документов дал рекомендации куда выводить наружные блоки и в каком цвете и стиле стеклить балкон. Просто бумажка, без юридических обязательств. Первые 2-3 месяца все так и делали. А потом один весьма альтернативный сосед сделал балкон с выносом и добил панелью выделяющегося цвета при этом балконе. Дальше таких оригиналов стало гораздо больше. А закончилось все тем что договорившись с застройщиком самые оригинальные граждане вырезали себе дополнительное окошко.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:54

Люди "начали с себя", "взяли и сделали", - а не ждут, пока дождь и снег затопят балкон, или кто-то за них застеклит.
Проявили инициативу и фантазию, а не оправдывают своё бездействие "правилами"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:04

  Вкладчик1234 написав:Люди "начали с себя", "взяли и сделали", - а не ждут, пока дождь и снег затопят балкон, или кто-то за них застеклит.
Проявили инициативу и фантазию, а не оправдывают своё бездействие "правилами"

В країні тотальне зубожіння та зрада.
А тута 10а сторінка про естетику фасадів та балконів.

п.с.
Вона прейде, порядок наведе.
учотка Первий цілком согласна...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:15

del
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 чер, 2018 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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