Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Люди "начали с себя", "взяли и сделали", - а не ждут, пока дождь и снег затопят балкон, или кто-то за них застеклит. Проявили инициативу и фантазию, а не оправдывают своё бездействие "правилами"
"Снег и дождь затопят балкон". Сколько раз я уже слышал этот аргумент. При том что реальной целью остекления является выбить нах балконный блок и объединить лоджию с комнатой. PS Ввезли авто на 6ляхах, а не ждут, когда им снизят растаможку. Берут откаты, а не ждут, когда им зарплату поднимут. И т.д. и т.п. Так и живем.
Richi написав:Эти вопросы решаются так: ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота. Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.
Да не решаются так вопросы. Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет. Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет.
Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах. Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду. Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ... Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.
Да не спорю я с вами. Пока никто не нарушил правил установленных УК. Но если найдется высокопоставленный жлоб, который оч. захочет наплевать на эти правила, то по закону он заплатит копейки, а УК будет нервно курить в сторонке со своими хотелками по штрафу. Это маловероятно, но возможно. А на счет косых взглядов соседей, то не смешите мои тапочки. Есть категория людей, которым на все начхать. По комфорту и эконом ситуация плачевная, только принятия соответствующих законов может изменить ситуацию.
tea написав:А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік. А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року??? А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні? А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік? Які цифри з тих,що я написав,нереальні?
Запам"ятайте цей твіт.(с) Через рік,13 червня,перевіримо.
Від 13 червня пройшло 11 днів. Маємо на сьогодні - оренда 1-кімнатної квартири 316 доларів.(бомбер)
Вкладчик1234 написав:Люди "начали с себя", "взяли и сделали", - а не ждут, пока дождь и снег затопят балкон, или кто-то за них застеклит. Проявили инициативу и фантазию, а не оправдывают своё бездействие "правилами"
В країні тотальне зубожіння та зрада. А тута 10а сторінка про естетику фасадів та балконів.
п.с. Вона прейде, порядок наведе. учотка Первий цілком согласна...
Дивно. Я думав засклить балкон і поставить рагульно кондиціонер коштує бабла. А воно от зубожіння. Є бабло - не склить і кондиціонер не купляє. Не має бабла - купляє. Саме смішно що поставити не рагульно коштує +- однаково. Але поставлять обов'язково рагульно.
tea написав:Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.
якраз під час кризи потік понаїхів росте, а коли з економікою гаразд, то змісту рипатися кудись нема.
Під час кризи скорочуються робочі місця по всій Україні - як в провінції,так і в Києві. Може з провінції і раді б переїхати в Київ,але й там кількість місць скорочується. Згадайте кризу 2008 року - будівництво багатьох об"єктів зупиняється до кращих часів,а значить на тих будовах будівельники не потрібні,кількість банків і банківських відділень скорочується,а значить скорочуються робочі місця,нові ТРЦ не будуються,а у вже побудованих заповнюваність зменшується з 95-98% до 70-80%,бо оренда у всіх ТРЦ прив"язана до курса і як тільки під час кризи курс зростає,не всі бізнеси готові платити таку оренду,а значить і в ТРЦ скорочуються місця,на ринках під час кризи деякі контейнери теж закриваються,а значить і там йде скорочення місць.
trololo написав:[quote="4393228:reus" Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.
2. Виконання зобов'язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов'язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов'язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін. ст 526 цк
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом ст.514 цк
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.[/quote]
Мы говорим о чистой квартире без ипотечных долгов. Новому собственнику могут перейти обязанности и права по договору аренды, если продавец такой договор подписал до продажи, за этим нужно следить. Как правило, этот момент обозначается в договоре купле-продажи и если будет не соответствие, то покупатель имеет право расторгнуть договор и получить деньги назад через суд. Долги за коммуналку и обязанности по договору с УК продавца не переходят покупателю. Покупатель не обязан подписывать договор с УК, но платить за услуги, утвержденные КМДА или проголосованными большинством владельцев квартир данного дома обязан.
tea написав:Я не писав,що під час кризи дехто повертається додому.Я писав - потік зменшується,тобто є приріст,але менший,ніж після кризи.
якраз під час кризи потік понаїхів росте, а коли з економікою гаразд, то змісту рипатися кудись нема.
Під час кризи скорочуються робочі місця по всій Україні - як в провінції,так і в Києві. Може з провінції і раді б переїхати в Київ,але й там кількість місць скорочується. Згадайте кризу 2008 року - будівництво багатьох об"єктів зупиняється до кращих часів,а значить на тих будовах будівельники не потрібні,кількість банків і банківських відділень скорочується,а значить скорочуються робочі місця,нові ТРЦ не будуються,а у вже побудованих заповнюваність зменшується з 95-98% до 70-80%,бо оренда у всіх ТРЦ прив"язана до курса і як тільки під час кризи курс зростає,не всі бізнеси готові платити таку оренду,а значить і в ТРЦ скорочуються місця,на ринках під час кризи деякі контейнери теж закриваються,а значить і там йде скорочення місць.
поки товстий схудне, худий здохне... тому із зовсім худої провінції їдуть в худаючий Київ кризу більше, хоча б тому щоб не протягнути ноги дома, в Київ все ж перебитися з хліба на воду в гірші часи шанси більші чим дома.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 чер, 2018 12:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Не хочется быть бы***, поэтому задам вопрос тут. Возьмем 1-2 комнатную квартиру в Эврике. Планировка https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/ Если внимательно посмотреть, то утеплителя между лоджией и комнатой, кухней нет. 300 мм бетонная стена. Площадь кухонь небольшая. Уверен, что большинство будут стеклить и у меня рука не поднимется их обвинять. Что мне делать? Стеклить, как все? Или сэкономить, не стеклить и на вопросы арендаторов отвечать, что я принципиальный борец за чистоту фасадов?
Вот конкретный кейс. Подскажите, как быть?
Для полноты картины можно добавить, что лоджии 1А и 2А вплотную граничат с открытым балконом пожарной лестницы.