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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1429143014311432>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:37

  reus написав:
  Richi написав:
  reus написав:Да не решаются так вопросы.
Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет.

Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах.
Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду.
Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ...
Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.

Да не спорю я с вами. Пока никто не нарушил правил установленных УК. Но если найдется высокопоставленный жлоб, который оч. захочет наплевать на эти правила, то по закону он заплатит копейки, а УК будет нервно курить в сторонке со своими хотелками по штрафу.
Это маловероятно, но возможно. А на счет косых взглядов соседей, то не смешите мои тапочки. Есть категория людей, которым на все начхать. По комфорту и эконом ситуация плачевная, только принятия соответствующих законов может изменить ситуацию.

Повторю вопрос который вы с тупым упорством игнорируете. Квартира высокопоставленного жлоба отражена в декларации? Нужно ли высокопоставленному жлобу привлекать к себе внимание скандалом с привлечением СМИ? Заранее благодарен.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В приличных домах, не достаточно иметь деньги на покупку недвижимости.
Нужно иметь положительные рекомендации из предыдущего места жительства.

У нас давно нужно ввести что-то подобное.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:45

  flyman написав:
  tea написав:Під час кризи скорочуються робочі місця по всій Україні - як в провінції,так і в Києві.
Може з провінції і раді б переїхати в Київ,але й там кількість місць скорочується.
Згадайте кризу 2008 року - будівництво багатьох об"єктів зупиняється до кращих часів,а значить на тих будовах будівельники не потрібні,кількість банків і банківських відділень скорочується,а значить скорочуються робочі місця,нові ТРЦ не будуються,а у вже побудованих заповнюваність зменшується з 95-98% до 70-80%,бо оренда у всіх ТРЦ прив"язана до курса і як тільки під час кризи курс зростає,не всі бізнеси готові платити таку оренду,а значить і в ТРЦ скорочуються місця,на ринках під час кризи деякі контейнери теж закриваються,а значить і там йде скорочення місць.

поки товстий схудне, худий здохне...
тому із зовсім худої провінції їдуть в худаючий Київ кризу більше, хоча б тому щоб не протягнути ноги дома, в Київ все ж перебитися з хліба на воду в гірші часи шанси більші чим дома.

Не підкажете - куди переїдуть працювати з провінції в кризу люди,коли до кризи в Києві було,наприклад,1 млн.робочих місць,а під час кризи кількість місць скоротилась,наприклад,до 900 тис.?
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Вы думаете в ЦП нет ни одного высокопоставленного жлоба?! Если есть УК и есть жильцы, которым не пох, то обломать можно любого высокопоставленного жлоба. Любого.

Вы ошибаетесь. Бывает уровень, который не по зубам. Просто пока им везет.


Не существует никакого уровня. Напомнить повешенного Чаушеску? А пока просто вести учёт. Прокурорских, судейских, прочих. Придет время - спрос будет.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:51

  Первый написав:Саме смішно що поставити не рагульно коштує +- однаково. Але поставлять обов'язково рагульно.


Золотые слова!!!
Вот не понимаю я, почему почти все и почти всегда делается "рагульно"? И это при том, что сделать по-человечески действительно стоит практически таких же затрат и усилий...
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Он вообще то юрист

У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.
Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:53

  Mazay256 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Вы думаете в ЦП нет ни одного высокопоставленного жлоба?! Если есть УК и есть жильцы, которым не пох, то обломать можно любого высокопоставленного жлоба. Любого.

Вы ошибаетесь. Бывает уровень, который не по зубам. Просто пока им везет.


Не существует никакого уровня. Напомнить повешенного Чаушеску? А пока просто вести учёт. Прокурорских, судейских, прочих. Придет время - спрос будет.

он понимает что бредит, но упорствует в своём бреде
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:54

  reus написав:
  Faceless написав:Он вообще то юрист

У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.
Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.

хватит выступать клоуном....
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:54

  reus написав:
  airmax78 написав:Вы думаете в ЦП нет ни одного высокопоставленного жлоба?! Если есть УК и есть жильцы, которым не пох, то обломать можно любого высокопоставленного жлоба. Любого.

Вы ошибаетесь. Бывает уровень, который не по зубам. Просто пока им везет.

Влад, везение по тысячам квартир в 10+ комплексах - ну это глупости. Более того, я вам скажу, что вот эти высокопоставленные, которые не вылазят из-за границы, они уже поняли, что такое хорошо и что такое плохо и у себя в доме гадить не будут. Самая большая проблема это именно с разбогатевшими рагулями средней руки. Непробиваемые луженые лбы.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:57

  reus написав:
  Faceless написав:Он вообще то юрист

У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.
Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.

А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
airmax78
 
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