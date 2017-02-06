Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы думаете в ЦП нет ни одного высокопоставленного жлоба?! Если есть УК и есть жильцы, которым не пох, то обломать можно любого высокопоставленного жлоба. Любого.
Вы ошибаетесь. Бывает уровень, который не по зубам. Просто пока им везет.
Влад, везение по тысячам квартир в 10+ комплексах - ну это глупости. Более того, я вам скажу, что вот эти высокопоставленные, которые не вылазят из-за границы, они уже поняли, что такое хорошо и что такое плохо и у себя в доме гадить не будут. Самая большая проблема это именно с разбогатевшими рагулями средней руки. Непробиваемые луженые лбы.
Вы про: Прохожего, кинконговца, барабашова, и прочих "одноклеточных" торговцев трусами с Обойного рынка?
Richi написав:Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах. Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду. Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ... Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.
Да не спорю я с вами. Пока никто не нарушил правил установленных УК. Но если найдется высокопоставленный жлоб, который оч. захочет наплевать на эти правила, то по закону он заплатит копейки, а УК будет нервно курить в сторонке со своими хотелками по штрафу. Это маловероятно, но возможно. А на счет косых взглядов соседей, то не смешите мои тапочки. Есть категория людей, которым на все начхать. По комфорту и эконом ситуация плачевная, только принятия соответствующих законов может изменить ситуацию.
Вам написали, что все вопросы решаются УК и привели множество примеров. Вы же продолжаете настаивать на том, что если бы*** не захочет, то его можно только законными методами наказать, а закон у нас не работает. Вы правы и не правы. Простой пример (реальный). бы*** ставит машину в неположенном месте. Ему на стекле оставляют записку с предупреждением. Ему плевать и он второй раз ставим машину не как положено, а как ему удобно. На следующий день его машину не пускаю на территорию - чип отключен, шлагбаум не открывается. Он идёт в УК, устраивает скандал, что мол не имеете права. Конфликтная ситуация в которой бы*** тратит свое время и нервы, а УК тратит время за которое получает деньги и нервы которые положено тратить по факту работы. В итоге, бы*** отстаивает свои права, доказывает, что по закону не имеют права его не пускать и его пускают. Итог: бы*** ставит машину только в положенном месте т.к. а) Он вышел ``победителем``, ведь последнее слово осталось на ним. б) Он не готов проходить такую длительную процедуру каждый раз. в) Он не уверен, что в следующий раз сможет отгавкаться и боится потерять авторитет в своих же глазах. В результате цель достигнута - бы*** остался бы***, но ставит машину в положенном месте, а УК отрабатывает свои деньги. Хочу лишь подтвердить мнение Макса, что УК решает все вопросы при правильном подходе. Если запрещено стеклить балконы и представитель УК приходит при первом звуке дрели на балконе - это одно. Когда приходит выяснять отношения и трясти договором когда балкон застеклён, перегородка вынесена и пр. - это другое. Конечно бы*** будет упираться и защищаться до последнего отстаивая свои потраченные деньги, ``репутацию`` и собственное эго.
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
airmax78 написав:В общем предлагаю новую украинскую национальную идею: мочи 6ыдло.
Макс ты как всегда тормозишь. "Ви повинні стати мисливцями за нечесністю, мисливцями за безвідповідальністю, мисливцями за корупцією, мисливцями за архаїчним бажанням триматися за все погане. Ви повинні стати мисливцями і повинні відчувати страх цієї жертви, за якою ви полюєте. Тому що ніщо так не надихає, не робить успіху мисливцеві, як страх жертви. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони вас бояться. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони повинні піти", - підкреслив він. https://www.obozrevatel.com/ukr/show/tr ... intsiv.htm
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
предлагаю этого "рогатого" оставить в покое, его "заципыло" он сейчас о космонавтах ил буддистких монахах будет писать но не признает что он не прав
reus написав:У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь. Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
Если договор подписан (предполагается, что добровольно) и человек подписался под штрафами и обязательством что-то делать или не делать, то позиция УК железобетонная. Никаких пунктов, противоречащим законом в этом договоре быть не может, потому что законы и подзаконные акты говорят то же самое - не стеклить, ничего не делать самовольно с фасадом, мопы, фасады, придомовая территория это собственность всех жильцов, есть ограничения на перепланировку. Можно достать такого жильца и через закон, но через договор с штрафами, которые может назначать сама УК без лишней бюрократии, это проще сделать.
Если нет договора, то у УК нет обязанности предоставлять услуги. Например трубы холодной воды в доме чьи? Чья проводка? Чьи трубы отопления? На основании чего жилец пользуется это инфраструктурой, которую обслуживает УК? Если бы можно было так легко жить без договора с условным жэком и не платить за его услуги, уже все бы так делали.