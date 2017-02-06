Richi написав:

Я это написал не для того чтобы поспорить, а потому что так есть не зависимо от Вашего мнения. И травку стригут и в водоеме осетры плавают, которых никто не пытается ловить и лебеди в озере и ни одной спутниковой антенны и сушилки на балконах.Был случай, когда рабочий, который собирал мебель в одной из квартир, с балкона запустил окурок в озеро ... Говорят, что выписали штраф 500 евро. Выписали или нет, 500 или 50 - не знаю, но говорят об этом уже 3-й год, передавая друг другу, как легенду.Периодически появляются люди, которые пытаются поставить барбекю или маркиз на балконе,но тут же сталкиваются с всеобщим порицанием и косыми взглядами. Жить в такой атмосфере ради протянутых веревок для сушки белья - мало кому хочется. Каким бы жлобом человек не был, когда он приходит в незнакомое место,например прилетает в новый аэропорт, то смотрит куда все пошли, чтобы сориентироваться. Здесь так же, человек сначала осматривается, видит как делают все, что все соблюдают правила уважая общие интересы и понимает что делая иначе, по определению настроит против себя ВСЕХ. Может ему и равнобедренно, но в этом дворе будет гулять его дочь с коляской и встречать косые взгляды, люди при встрече будут отворачиваться и т.д. Человек покупает в подобном комплексе, чтобы жить комфортно, среди ``равных`` и настраивать против себя всех из-за эгоизма ...Повторюсь - это не для спора или обсуждения. Примите это как факт. Если есть сомнения, то могу Вам оправить фотографии, где нет ни одного застеклённого балкона, антенны, тамбуров и пр.