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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1429143014311432

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:19

  reus написав:
  airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.

Это работает, но не всегда законно.
Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.


Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:35

  reus написав:У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.
Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.

Если договор подписан (предполагается, что добровольно) и человек подписался под штрафами и обязательством что-то делать или не делать, то позиция УК железобетонная. Никаких пунктов, противоречащим законом в этом договоре быть не может, потому что законы и подзаконные акты говорят то же самое - не стеклить, ничего не делать самовольно с фасадом, мопы, фасады, придомовая территория это собственность всех жильцов, есть ограничения на перепланировку. Можно достать такого жильца и через закон, но через договор с штрафами, которые может назначать сама УК без лишней бюрократии, это проще сделать.

Если нет договора, то у УК нет обязанности предоставлять услуги. Например трубы холодной воды в доме чьи? Чья проводка? Чьи трубы отопления? На основании чего жилец пользуется это инфраструктурой, которую обслуживает УК?
Если бы можно было так легко жить без договора с условным жэком и не платить за его услуги, уже все бы так делали.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1429143014311432
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