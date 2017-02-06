Додано: Нед 24 чер, 2018 13:35

reus написав: У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.

Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы. У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь.Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.

Если договор подписан (предполагается, что добровольно) и человек подписался под штрафами и обязательством что-то делать или не делать, то позиция УК железобетонная. Никаких пунктов, противоречащим законом в этом договоре быть не может, потому что законы и подзаконные акты говорят то же самое - не стеклить, ничего не делать самовольно с фасадом, мопы, фасады, придомовая территория это собственность всех жильцов, есть ограничения на перепланировку. Можно достать такого жильца и через закон, но через договор с штрафами, которые может назначать сама УК без лишней бюрократии, это проще сделать.Если нет договора, то у УК нет обязанности предоставлять услуги. Например трубы холодной воды в доме чьи? Чья проводка? Чьи трубы отопления? На основании чего жилец пользуется это инфраструктурой, которую обслуживает УК?Если бы можно было так легко жить без договора с условным жэком и не платить за его услуги, уже все бы так делали.