Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
reus написав:У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь. Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
Если договор подписан (предполагается, что добровольно) и человек подписался под штрафами и обязательством что-то делать или не делать, то позиция УК железобетонная. Никаких пунктов, противоречащим законом в этом договоре быть не может, потому что законы и подзаконные акты говорят то же самое - не стеклить, ничего не делать самовольно с фасадом, мопы, фасады, придомовая территория это собственность всех жильцов, есть ограничения на перепланировку. Можно достать такого жильца и через закон, но через договор с штрафами, которые может назначать сама УК без лишней бюрократии, это проще сделать.
Если нет договора, то у УК нет обязанности предоставлять услуги. Например трубы холодной воды в доме чьи? Чья проводка? Чьи трубы отопления? На основании чего жилец пользуется это инфраструктурой, которую обслуживает УК? Если бы можно было так легко жить без договора с условным жэком и не платить за его услуги, уже все бы так делали.
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
Я против застекления балконов. Но если бы я купил и хотел застеклить, то думаю что не смог. Я скромный мелкий предприниматель. А вот если бы купил вип силовик и поставил для себя цель застеклить, то можете не сомневаться в результате. Если бы ему попытались блокировать доступ к лифту, то моей фантазии не хватит, чтобы описать последствия для УК.
reus написав:Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
Вы так и не объяснили, какому законодательству противоречат большие штрафы за нарушение договорного обязательства не портить фасад. а если не подписать договор с УК - можно не получить необходимые документы для регистрации пр. собственности, и некоторые услуги, которые предоставляет жек. было бы желание, законодательных преград на самом деле нет.
reus написав: А вот если бы купил вип силовик и поставил для себя цель застеклить, то можете не сомневаться в результате. Если бы ему попытались блокировать доступ к лифту, то моей фантазии не хватит, чтобы описать последствия для УК.
застеклить то физически он сможет, но если на носу будет штраф, например 20 куе, то задумается, стоит ли ввязываться в суды и т.д. не слушайте басни про мега перцев, которые любой вопрос решают с гарантией 100% и еще и бесплатно
safonovstanislav написав:Знаю историю, про деда, который не хотел ставить дверь и домофон в подъезд. Угрожал милицией, что снесёт дверь и будет прав, т. к. это препятствие доступа к частной собственности.
В итоге, вроде бы решили приплатить деду всем подъездов, чтоб не бузил
разумеется, препятствовать нельзя, особенно, если никакого договора нет с УК.
reus написав:У меня тоже есть юр. образование, но работаю не по специальности и себя юристом не считаю, но некоторыми вопросами интересуюсь. Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
Если договор подписан (предполагается, что добровольно) и человек подписался под штрафами и обязательством что-то делать или не делать, то позиция УК железобетонная. Никаких пунктов, противоречащим законом в этом договоре быть не может, потому что законы и подзаконные акты говорят то же самое - не стеклить, ничего не делать самовольно с фасадом, мопы, фасады, придомовая территория это собственность всех жильцов, есть ограничения на перепланировку. Можно достать такого жильца и через закон, но через договор с штрафами, которые может назначать сама УК без лишней бюрократии, это проще сделать.
Если нет договора, то у УК нет обязанности предоставлять услуги. Например трубы холодной воды в доме чьи? Чья проводка? Чьи трубы отопления? На основании чего жилец пользуется это инфраструктурой, которую обслуживает УК? Если бы можно было так легко жить без договора с условным жэком и не платить за его услуги, уже все бы так делали.
1. Даже если владелец подписал договор со штрафами и т. д., и этот договор противоречит действующему законодательству, то собственник имеет право не выполнять условия договора в тех пунктах, которые не законные. Простой пример: при нарушении ПДД штрафовать вас имеет право только патрульный полицейский, даже если вы паркуетесь на газоне во дворе и подписали договор с УК что якобы они имеют право штрафовать. Поэтому грамотный жлоб пошлет УК на три буквы. По факту порчи фасада УК имеет право подать на вас в суд и в случае положительного результата вы заплатите копеечный штраф. 2. Если договор с УК не подписан, то по закону вы все равно обязаны платить за оказанные услуги по тарифам утвержденным КМДА для этого дома, или если большинство собственников проголосовали за тарифы. И если вы платите, то УК не имеет право вас ограничивать в доступе лифта и т. д., даже если вы застеклили балкон. Еще раз. Глобально проблему можно решить путем внесения изменений в действующее законодательство. Яркий пример Кличко, который оч. хотел навести порядок на дорогах Киева, но закон не позволял ему это сделать. ВР закон приняла, посмотрим результат с сентября. Но и это не гарантия, т. к. может найтись "умник", который через признание КС этого закона антиконституционным может его упразднить, как это и было с предыдущим.
reus написав:1. Даже если владелец подписал договор со штрафами и т. д., и этот договор противоречит действующему законодательству, то собственник имеет право не выполнять условия договора в тех пунктах, которые не законные. Простой пример: при нарушении ПДД штрафовать вас имеет право только патрульный полицейский, даже если вы паркуетесь на газоне во дворе и подписали договор с УК что якобы они имеют право штрафовать. Поэтому грамотный жлоб пошлет УК на три буквы. По факту порчи фасада УК имеет право подать на вас в суд и в случае положительного результата вы заплатите копеечный штраф. 2. Если договор с УК не подписан, то по закону вы все равно обязаны платить за оказанные услуги по тарифам утвержденным КМДА для этого дома, или если большинство собственников проголосовали за тарифы. И если вы платите, то УК не имеет право вас ограничивать в доступе лифта и т. д., даже если вы застеклили балкон. Еще раз. Глобально проблему можно решить путем внесения изменений в действующее законодательство. Яркий пример Кличко, который оч. хотел навести порядок на дорогах Киева, но закон не позволял ему это сделать. ВР закон приняла, посмотрим результат с сентября. Но и это не гарантия, т. к. может найтись "умник", который через признание КС этого закона антиконституционным может его упразднить, как это и было с предыдущим.
Для примера с парковкой на газоне - а при чем тут ПДД? Штраф от УК будет не за нарушение ПДД, а за нарушение конкретных условий договора. Тут нет ничего незаконного, и никаких оснований послать УК тоже.
По факту порчи фасада, если условия об этом были в договоре, то и штраф будет из договора, и может быть совсем не копеечный. Кроме штрафа может быть и принудительный демонтаж и оплата расходов на него и на восстановление фасада.
reus написав:Уверен в том, что новый собственник не обязан подписывать с УК договор. А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
Вы так и не объяснили, какому законодательству противоречат большие штрафы за нарушение договорного обязательства не портить фасад. а если не подписать договор с УК - можно не получить необходимые документы для регистрации пр. собственности, и некоторые услуги, которые предоставляет жек. было бы желание, законодательных преград на самом деле нет.
reus написав: А вот если бы купил вип силовик и поставил для себя цель застеклить, то можете не сомневаться в результате. Если бы ему попытались блокировать доступ к лифту, то моей фантазии не хватит, чтобы описать последствия для УК.
застеклить то физически он сможет, но если на носу будет штраф, например 20 куе, то задумается, стоит ли ввязываться в суды и т.д. не слушайте басни про мега перцев, которые любой вопрос решают с гарантией 100% и еще и бесплатно
Я сказал, что если большие штрафы противоречат действующему законодательству. Я не утверждал, что они противоречат. Нужно изучать конкретный договор. Мой адвокат, точно бы ответил на этот вопрос. Но я говорю о вторичке, когда первый собственник продает квартиру, то новый собственник имеет право не подписывать договор с УК и он не имеет никакого отношения к договору подписанному между продавцом и УК и может начхать на штрафы. Он только обязан платить за оказанные услуги УК если они не противоречат действующему законодательству. Если УК в таком случае будет ограничивать доступ и т. д. то они действуют противозаконно и вип силовик их умножит на 0
reus написав:Но я говорю о вторичке, когда первый собственник продает квартиру, то новый собственник имеет право не подписывать договор с УК и он не имеет никакого отношения к договору подписанному между продавцом и УК и может начхать на штрафы.
если документы хорошо подготовлены, то обязанности соблюдать законный договор с УК, который заключил прошлый владелец, перейдут и на нового владельца, в момент купли-продажи квартиры. но механизм должен быть заложен заранее, продуман и расписан максимально детально. например, на первичного владельца можно перевести риски того, что он не предупредил нового собственника о существующих ограничениях.
т.е обязательство перейдет на "нового", но новый сможет (если его надлежащим образом не уведомили) потом заявить регрес (когда его вдует УК) прошлому продавцу. уверяю, законодательство у нас вполне адекватное в этом плане. никаких ограничений на штрафы по таким нарушениям в договоре быть не может, это ж не финансовое обязательство