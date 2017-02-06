reus написав: 1. Даже если владелец подписал договор со штрафами и т. д., и этот договор противоречит действующему законодательству, то собственник имеет право не выполнять условия договора в тех пунктах, которые не законные.

Простой пример: при нарушении ПДД штрафовать вас имеет право только патрульный полицейский, даже если вы паркуетесь на газоне во дворе и подписали договор с УК что якобы они имеют право штрафовать. Поэтому грамотный жлоб пошлет УК на три буквы.

По факту порчи фасада УК имеет право подать на вас в суд и в случае положительного результата вы заплатите копеечный штраф.

2. Если договор с УК не подписан, то по закону вы все равно обязаны платить за оказанные услуги

по тарифам утвержденным КМДА для этого дома, или если большинство собственников проголосовали за тарифы. И если вы платите, то УК не имеет право вас ограничивать в доступе лифта и т. д., даже если вы застеклили балкон.

Еще раз. Глобально проблему можно решить путем внесения изменений в действующее законодательство.

Яркий пример Кличко, который оч. хотел навести порядок на дорогах Киева, но закон не позволял ему это сделать.

ВР закон приняла, посмотрим результат с сентября.

Но и это не гарантия, т. к. может найтись "умник", который через признание КС этого закона антиконституционным может его упразднить, как это и было с предыдущим.