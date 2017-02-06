Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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reus написав:1. Даже если владелец подписал договор со штрафами и т. д., и этот договор противоречит действующему законодательству, то собственник имеет право не выполнять условия договора в тех пунктах, которые не законные. Простой пример: при нарушении ПДД штрафовать вас имеет право только патрульный полицейский, даже если вы паркуетесь на газоне во дворе и подписали договор с УК что якобы они имеют право штрафовать. Поэтому грамотный жлоб пошлет УК на три буквы. По факту порчи фасада УК имеет право подать на вас в суд и в случае положительного результата вы заплатите копеечный штраф. 2. Если договор с УК не подписан, то по закону вы все равно обязаны платить за оказанные услуги по тарифам утвержденным КМДА для этого дома, или если большинство собственников проголосовали за тарифы. И если вы платите, то УК не имеет право вас ограничивать в доступе лифта и т. д., даже если вы застеклили балкон. Еще раз. Глобально проблему можно решить путем внесения изменений в действующее законодательство. Яркий пример Кличко, который оч. хотел навести порядок на дорогах Киева, но закон не позволял ему это сделать. ВР закон приняла, посмотрим результат с сентября. Но и это не гарантия, т. к. может найтись "умник", который через признание КС этого закона антиконституционным может его упразднить, как это и было с предыдущим.
Для примера с парковкой на газоне - а при чем тут ПДД? Штраф от УК будет не за нарушение ПДД, а за нарушение конкретных условий договора. Тут нет ничего незаконного, и никаких оснований послать УК тоже.
По факту порчи фасада, если условия об этом были в договоре, то и штраф будет из договора, и может быть совсем не копеечный. Кроме штрафа может быть и принудительный демонтаж и оплата расходов на него и на восстановление фасада.
Если мне не изменяет память, то всего 2% домов оформили законное право пользования придомовой территорией (аренда, право собственности). Не буду спорить, но у меня есть сомнения, что штраф за порчу государственного имущества (земля) УК имеет право законно получать. А вот за фасад, который принадлежит всем собственникам может быть. Нужно изучать конкретный договор. Еще раз я говорю о вторичке, когда новый покупатель не подписывал никаких договоров с УК. Он обязан платить за оказанные услуги, а на счет штрафов, то большие сомнения.
safonovstanislav написав:Знаю историю, про деда, который не хотел ставить дверь и домофон в подъезд. Угрожал милицией, что снесёт дверь и будет прав, т. к. это препятствие доступа к частной собственности.
В итоге, вроде бы решили приплатить деду всем подъездов, чтоб не бузил
У меня на старой квартире жлоб сосед не захотел покупать за 20 грн магнитный ключ к двери подъезда, я оплатил. Как оказалось он единственный получил квартиру от государства (военный), остальные покупали
reus написав:Но я говорю о вторичке, когда первый собственник продает квартиру, то новый собственник имеет право не подписывать договор с УК и он не имеет никакого отношения к договору подписанному между продавцом и УК и может начхать на штрафы.
если документы хорошо подготовлены, то обязанности соблюдать законный договор с УК, который заключил прошлый владелец, перейдут и на нового владельца, в момент купли-продажи квартиры. но механизм должен быть заложен заранее, продуман и расписан максимально детально. например, на первичного владельца можно перевести риски того, что он не предупредил нового собственника о существующих ограничениях.
т.е обязательство перейдет на "нового", но новый сможет (если его надлежащим образом не уведомили) потом заявить регрес (когда его вдует УК) прошлому продавцу. уверяю, законодательство у нас вполне адекватное в этом плане. никаких ограничений на штрафы по таким нарушениям в договоре быть не может, это ж не финансовое обязательство
теоретически, договорные ограничения по использованию квартиры можно даже зарегистрировать в госреестре прав на недвигу было бы желание
Может все так и есть как вы говорите. Но если подписан стандартный договор купли-продажи без доп. обязательств, то у меня есть сомнения, что УК имеет право штрафовать нового собственника без договора. Спорить не буду, т. к. я не спец. в данном вопросе, могу ошибаться, но обязательно выясню у своего адвоката.
reus написав:Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
Я против застекления балконов. Но если бы я купил и хотел застеклить, то думаю что не смог. Я скромный мелкий предприниматель. А вот если бы купил вип силовик и поставил для себя цель застеклить, то можете не сомневаться в результате. Если бы ему попытались блокировать доступ к лифту, то моей фантазии не хватит, чтобы описать последствия для УК.
Он бы побыковал, побыковал, утерся и пошел бы исправлять нарушения.
reus написав:Может все так и есть как вы говорите. Но если подписан стандартный договор купли-продажи без доп. обязательств, то у меня есть сомнения, что УК имеет право штрафовать нового собственника без договора. Спорить не буду, т. к. я не спец. в данном вопросе, могу ошибаться, но обязательно выясню у своего адвоката.
Вы правы на 90% и все штрафные санкции от УК - это ``брать на испуг`` и в большинстве случаев они не законные. Повторюсь, если нормальная УК, то она играет на опережение. Не судиться за неправильно установленный кондиционер, а создаёт максимум препятствий, чтобы это не случилось. Не подает в суд на жлоба, а используя свои возможности усложняет ему жизнь и пусть он судиться. Они наймут адвоката за общие деньги, который будет ходить в суд годами и пусть жлоб тратит свою жизнь на походы в суды. Да, УК проиграет, но подаст апелляцию и ещё максимально растянет процесс, чтобы у жлоба дошло через ноги если не доходит через голову. Ключевое слово ``До`` а не ``После``. Я видел как в ``Оазисе`` 2 дня (!) висели альпинисты и ур** фасад из красного кирпича пенопластовым утеплением. Нормальная УК уже бы вызвала полицию, как только они начали крепиться и спускаться. Да, ничего не сделали бы, но помешали бы и сорвали процесс. День, два, заявления, разбирательства .... 90% таких жлобов видя всю эту возню отказались бы от идеи уже после первого для и кипиша.
reus написав:1. Даже если владелец подписал договор со штрафами и т. д., и этот договор противоречит действующему законодательству, то собственник имеет право не выполнять условия договора в тех пунктах, которые не законные. Простой пример: при нарушении ПДД штрафовать вас имеет право только патрульный полицейский, даже если вы паркуетесь на газоне во дворе и подписали договор с УК что якобы они имеют право штрафовать. Поэтому грамотный жлоб пошлет УК на три буквы. По факту порчи фасада УК имеет право подать на вас в суд и в случае положительного результата вы заплатите копеечный штраф.
Вы почему-то считаете, что все эти штрафы противоречат действующему законодательству. На самом деле это не так. Законодательство оставляет большой простор для договорных отношений. УК и собрание жильцов это система, коллектив. Отдельный жилец всегда проиграет системе. Если жильцы, конечно, будут видеть в его действиях проблему. Если им пофиг, то УК и не пошевелится. Есть нормы, запрещающие стеклить балконы и в советсвком жилфонде, но всем на это пофиг и жэкам это тоже не нужно. Все зависит от актива жильцов. По поводу гипотетического силовка, который всех поимеет, теоретически, в нашей стране может. Практически непростой жилец среди непростых жильцов с несоветским мышением, скорее всего, не захочет или не сможет этого сделать.
reus написав:Может все так и есть как вы говорите. Но если подписан стандартный договор купли-продажи без доп. обязательств, то у меня есть сомнения, что УК имеет право штрафовать нового собственника без договора. Спорить не буду, т. к. я не спец. в данном вопросе, могу ошибаться, но обязательно выясню у своего адвоката.
Вы правы на 90% и все штрафные санкции от УК - это ``брать на испуг`` и в большинстве случаев они не законные. Повторюсь, если нормальная УК, то она играет на опережение. Не судиться за неправильно установленный кондиционер, а создаёт максимум препятствий, чтобы это не случилось. Не подает в суд на жлоба, а используя свои возможности усложняет ему жизнь и пусть он судиться. Они наймут адвоката за общие деньги, который будет ходить в суд годами и пусть жлоб тратит свою жизнь на походы в суды. Да, УК проиграет, но подаст апелляцию и ещё максимально растянет процесс, чтобы у жлоба дошло через ноги если не доходит через голову. Ключевое слово ``До`` а не ``После``. Я видел как в ``Оазисе`` 2 дня (!) висели альпинисты и ур** фасад из красного кирпича пенопластовым утеплением. Нормальная УК уже бы вызвала полицию, как только они начали крепиться и спускаться. Да, ничего не сделали бы, но помешали бы и сорвали процесс. День, два, заявления, разбирательства .... 90% таких жлобов видя всю эту возню отказались бы от идеи уже после первого для и кипиша.
reus написав:Может все так и есть как вы говорите. Но если подписан стандартный договор купли-продажи без доп. обязательств, то у меня есть сомнения, что УК имеет право штрафовать нового собственника без договора. Спорить не буду, т. к. я не спец. в данном вопросе, могу ошибаться, но обязательно выясню у своего адвоката.
Вы правы на 90% и все штрафные санкции от УК - это ``брать на испуг`` и в большинстве случаев они не законные. Повторюсь, если нормальная УК, то она играет на опережение. Не судиться за неправильно установленный кондиционер, а создаёт максимум препятствий, чтобы это не случилось. Не подает в суд на жлоба, а используя свои возможности усложняет ему жизнь и пусть он судиться. Они наймут адвоката за общие деньги, который будет ходить в суд годами и пусть жлоб тратит свою жизнь на походы в суды. Да, УК проиграет, но подаст апелляцию и ещё максимально растянет процесс, чтобы у жлоба дошло через ноги если не доходит через голову. Ключевое слово ``До`` а не ``После``. Я видел как в ``Оазисе`` 2 дня (!) висели альпинисты и ур** фасад из красного кирпича пенопластовым утеплением. Нормальная УК уже бы вызвала полицию, как только они начали крепиться и спускаться. Да, ничего не сделали бы, но помешали бы и сорвали процесс. День, два, заявления, разбирательства .... 90% таких жлобов видя всю эту возню отказались бы от идеи уже после первого для и кипиша.
у меня в доме так же сделали на последнем зтаже и покрасили в ярко зеленый.спросил зачем изуродовали дом,чел сказал шо тепло и красиво.