Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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safonovstanislav написав:Знаю историю, про деда, который не хотел ставить дверь и домофон в подъезд. Угрожал милицией, что снесёт дверь и будет прав, т. к. это препятствие доступа к частной собственности.
В итоге, вроде бы решили приплатить деду всем подъездов, чтоб не бузил
У меня на старой квартире жлоб сосед не захотел покупать за 20 грн магнитный ключ к двери подъезда, я оплатил. Как оказалось он единственный получил квартиру от государства (военный), остальные покупали
А в чем собственно дед неправ. Представляю себе, как три моих соседа по площадке ставят дверь от лифта. Я за это платить не хочу, и они просто вешают замок и требуют от меня оплатить ключи? А "проблема" решается же легко - компания, собирающаяся брать абонплату за домофоны, выдает первичный набор ключей бесплатно. Но сосед за полтинник жлоб, а будущие собиратели бабла - благодетели, ага
pesikot написав:vano80 да потому что, такие как вы первые кричите, что надо перекрыть доступ в подъезд. А как доходит до оплаты, так кто-то должен вам это всё оплатить. А вы будете пользоваться
Принцип- кто кричит тот и платит не устраивает? Если ты покупаешь квартиру в уже готовой системе с охраной, то плати, ты же видел что покупал. Если десятку жильцов необходим домофон, то остальные должны это оплатить? Знаешь по какой причине у меня с соседом нет тамбура? Я поставил жесткое условие - дверь ставим, в коридоре никакого барахла, ни обуви, ни санок с великами, ни шкафов с "жалко выбросить", И попустило немедленно. Еще раз - базовый набор ключей идет бесплатно. Остальное за деньги, что не устраивает то?