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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1431143214331434

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:35

  reus написав:
  safonovstanislav написав:Знаю историю, про деда, который не хотел ставить дверь и домофон в подъезд. Угрожал милицией, что снесёт дверь и будет прав, т. к. это препятствие доступа к частной собственности.

В итоге, вроде бы решили приплатить деду всем подъездов, чтоб не бузил

У меня на старой квартире жлоб сосед не захотел покупать за 20 грн магнитный ключ к двери подъезда, я оплатил. Как оказалось он единственный получил квартиру от государства (военный), остальные покупали :D


А в чем собственно дед неправ. Представляю себе, как три моих соседа по площадке ставят дверь от лифта. Я за это платить не хочу, и они просто вешают замок и требуют от меня оплатить ключи? А "проблема" решается же легко - компания, собирающаяся брать абонплату за домофоны, выдает первичный набор ключей бесплатно.
Но сосед за полтинник жлоб, а будущие собиратели бабла - благодетели, ага :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:51

vano80
да потому что, такие как вы первые кричите, что надо перекрыть доступ в подъезд. А как доходит до оплаты, так кто-то должен вам это всё оплатить. А вы будете пользоваться
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:25

  pesikot написав:vano80
да потому что, такие как вы первые кричите, что надо перекрыть доступ в подъезд. А как доходит до оплаты, так кто-то должен вам это всё оплатить. А вы будете пользоваться


Принцип- кто кричит тот и платит не устраивает? Если ты покупаешь квартиру в уже готовой системе с охраной, то плати, ты же видел что покупал. Если десятку жильцов необходим домофон, то остальные должны это оплатить? Знаешь по какой причине у меня с соседом нет тамбура? Я поставил жесткое условие - дверь ставим, в коридоре никакого барахла, ни обуви, ни санок с великами, ни шкафов с "жалко выбросить", И попустило немедленно. Еще раз - базовый набор ключей идет бесплатно. Остальное за деньги, что не устраивает то?
vano80
 
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