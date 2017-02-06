Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
safonovstanislav написав:Знаю историю, про деда, который не хотел ставить дверь и домофон в подъезд. Угрожал милицией, что снесёт дверь и будет прав, т. к. это препятствие доступа к частной собственности.
В итоге, вроде бы решили приплатить деду всем подъездов, чтоб не бузил
У меня на старой квартире жлоб сосед не захотел покупать за 20 грн магнитный ключ к двери подъезда, я оплатил. Как оказалось он единственный получил квартиру от государства (военный), остальные покупали
А в чем собственно дед неправ. Представляю себе, как три моих соседа по площадке ставят дверь от лифта. Я за это платить не хочу, и они просто вешают замок и требуют от меня оплатить ключи? А "проблема" решается же легко - компания, собирающаяся брать абонплату за домофоны, выдает первичный набор ключей бесплатно. Но сосед за полтинник жлоб, а будущие собиратели бабла - благодетели, ага
pesikot написав:vano80 да потому что, такие как вы первые кричите, что надо перекрыть доступ в подъезд. А как доходит до оплаты, так кто-то должен вам это всё оплатить. А вы будете пользоваться
Принцип- кто кричит тот и платит не устраивает? Если ты покупаешь квартиру в уже готовой системе с охраной, то плати, ты же видел что покупал. Если десятку жильцов необходим домофон, то остальные должны это оплатить? Знаешь по какой причине у меня с соседом нет тамбура? Я поставил жесткое условие - дверь ставим, в коридоре никакого барахла, ни обуви, ни санок с великами, ни шкафов с "жалко выбросить", И попустило немедленно. Еще раз - базовый набор ключей идет бесплатно. Остальное за деньги, что не устраивает то?
Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
vano80 написав:Знаешь по какой причине у меня с соседом нет тамбура?
Даже, если бы сосед обещал все поддерживать и оплатить эту дверь, вы бы могли отказаться аргументируя, что лень лишний замок открывать, что снижается защищенность квартиры от воров, так как открыл копеечный тамбурный замок и спокойно сиди копайся с замками за сотни долларов на твоей двери или вообще ее выноси отбойным молотком - за тамбурной дверью никто не обратит внимание. Это тоже тот случай, когда решение может приниматься только единогласно.
3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт у Головному управлінні контролю за благоустроєм міста Києва
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
airmax78 написав:А есть, например, лифт на карточках. И там тоже только через суд. А суд длится долго, а квартира высоко.
Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
В клубных домах НЛ уже хватает кондиционеров в непредусмотренных местах. Последние уже даже корзину не ставят. Началось с одной квартиры. Управляющая компания не нашла управы и понеслось.
"Киевводоканал" начал отключать должников от водоснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице "Киевводоканала" в Facebook.
По информации, первым отключенным киевлянином стал житель Троещины, который задолжал водоснабжение больше 4 тысяч гривен.
Коммунальщики отметили, что на канализационную систему, ведущую из квартиры должника, была поставлена специальная заглушка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.