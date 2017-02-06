Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
В клубных домах НЛ уже хватает кондиционеров в непредусмотренных местах. Последние уже даже корзину не ставят. Началось с одной квартиры. Управляющая компания не нашла управы и понеслось.
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...