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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1433143414351436>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:11

  UA написав:
  X-Fresh написав:
  reus написав:Это работает, но не всегда законно.
Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.


Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.

В клубных домах НЛ уже хватает кондиционеров в непредусмотренных местах.
Последние уже даже корзину не ставят.
Началось с одной квартиры. Управляющая компания не нашла управы и понеслось.

Это еще одна причина, почему в НЛ будет па1500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:20

  zahar_ написав:Покращення. Жильцу нечем платить за комуналку.
https://socportal.info/2018/06/14/za_ne ... tsiju.html
"Киевводоканал" начал отключать должников от водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице "Киевводоканала" в Facebook.

По информации, первым отключенным киевлянином стал житель Троещины, который задолжал водоснабжение больше 4 тысяч гривен.

Коммунальщики отметили, что на канализационную систему, ведущую из квартиры должника, была поставлена специальная заглушка.

ХМ. А в чем проблема канализацию на улицу вывести?
Пусть течет себе по фасаду :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:24

  airmax78 написав:
  UA написав:В клубных домах НЛ уже хватает кондиционеров в непредусмотренных местах.
Последние уже даже корзину не ставят.
Началось с одной квартиры. Управляющая компания не нашла управы и понеслось.

Это еще одна причина, почему в НЛ будет па1500.

Макс в ЦП просо сложно повесить блок кондиционера за ограждение балкона.
У них всё впереди.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:44

  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...


Толку от этих дверей ? Никакой .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:03

  reus написав:
  Faceless написав:Он вообще то юрист

А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.


По штрафам - встречал разъяснение "вышки", мол, несмотря на закон-96, если сторона взяла на себя обязательство - должна выполнять (а штраф/неустойка - один из законных способов обеспечения выполнения договорных обязательств)! (В конце-концов, речь идет НЕ о трудовых отношениях (с перекосом в сторону защиты работника), а о гражданско/хоз.-правовых, где каждый сам должен доказывать свою правоту и одни - могут оказаться "правее" других)!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 24 чер, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:04

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.


Дедушка по три раза на день вызывает полицию. Требуя через копов открыть ему дверь, так как замок не дает ему пользоваться своей собственностью. А что там устав с законами, уточняют, обязан ли он носить ключи от общих дверей? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:20

  vano80 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.


Дедушка по три раза на день вызывает полицию. Требуя через копов открыть ему дверь, так как замок не дает ему пользоваться своей собственностью. А что там устав с законами, уточняют, обязан ли он носить ключи от общих дверей? :mrgreen:

дедушка так ещё и админштраф оплатит
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:30

Новости Лесного.
Участок под застройку пилотного дома ДПТ огорожен. Вывешен борд.
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:35

  dimson написав:тут половина краины носки под шлепки носит,а вы про балконы.

навязчивая идея одного человека...
часто сталкивался с такими людьми.
придут домой, снимут носки с горизонтальной сушки под потолком застеклённого балкона, включат кондиционер, установленный с торца дома и начинают по пятому кругу писать о своих не реализованных фантазиях городского эстета в пятом поколении.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:40

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.

Вызывайте санитаров.
"Фасад головного моска" становится общественно опасным, скоро будет на людей кидаться
Всё IMHO
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