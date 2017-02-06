Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Это работает, но не всегда законно. Еще раз. Собственник обязан платить за Услуги УК утвержденные КМДА или большинством собственников дома даже если он не подписывал договор. Если он не платит, то понятно, что блокирование лифта УК законно, но они не имеют право блокировать доступ к квартире по лестнице. Если требования УК по оплате Штрафа и т. д. не законно, и при этом блокируют лифт, то владелец через суд может создать проблемы УК.
Купите квартиру в цп и попробуйте Застеклить балкон. Обязательно расскажите об успехах.
В клубных домах НЛ уже хватает кондиционеров в непредусмотренных местах. Последние уже даже корзину не ставят. Началось с одной квартиры. Управляющая компания не нашла управы и понеслось.
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
А если в договоре есть пункты, противоречащие законодательству Украины, то можно их не выполнять, например штрафы.
По штрафам - встречал разъяснение "вышки", мол, несмотря на закон-96, если сторона взяла на себя обязательство - должна выполнять (а штраф/неустойка - один из законных способов обеспечения выполнения договорных обязательств)! (В конце-концов, речь идет НЕ о трудовых отношениях (с перекосом в сторону защиты работника), а о гражданско/хоз.-правовых, где каждый сам должен доказывать свою правоту и одни - могут оказаться "правее" других)!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 24 чер, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.
Дедушка по три раза на день вызывает полицию. Требуя через копов открыть ему дверь, так как замок не дает ему пользоваться своей собственностью. А что там устав с законами, уточняют, обязан ли он носить ключи от общих дверей?
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.
Дедушка по три раза на день вызывает полицию. Требуя через копов открыть ему дверь, так как замок не дает ему пользоваться своей собственностью. А что там устав с законами, уточняют, обязан ли он носить ключи от общих дверей?
Новости Лесного. Участок под застройку пилотного дома ДПТ огорожен. Вывешен борд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
dimson написав:тут половина краины носки под шлепки носит,а вы про балконы.
навязчивая идея одного человека... часто сталкивался с такими людьми. придут домой, снимут носки с горизонтальной сушки под потолком застеклённого балкона, включат кондиционер, установленный с торца дома и начинают по пятому кругу писать о своих не реализованных фантазиях городского эстета в пятом поколении.
Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно. Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...
Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.
Вызывайте санитаров. "Фасад головного моска" становится общественно опасным, скоро будет на людей кидаться