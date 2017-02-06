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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 чер, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! Перемещаемся в Европу!!! Частями!
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:14
Вот это удар по розовым очкам!
Всё IMHO
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
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