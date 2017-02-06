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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1433143414351436

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! :!: Перемещаемся в Европу!!! Частями! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 00:14

  rusramzik написав:Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! :!: Перемещаемся в Европу!!! Частями! :mrgreen:

Вот это удар по розовым очкам!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23

  airmax78 написав:Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.

Добро пожаловать в реальный мир, Максим Ваганович. Мир бескомпромиссных борцов с чужими носками, борцов за священное право каждого патриота не платить колоссальную сумму 15грн/мес за попытку хотя бы немного выбраться из дерьма, ну и прочих борцов за все хорошее и прекрасное. А представьте, что у таких пламенных борцов появляется возможность украсть N денег, а может даже NN денег. Вот реус представил и говорит реальные вещи, а вы можете дальше философствовать на разные хорошие темы. Ведь в любом случае, вы может вернуться в свой уютный стерильный мирок на Кирилловской. :-D
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23

  airmax78 написав:Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.

Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.

Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
l66
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 06:55

  Вкладчик1234 написав:
  rusramzik написав:Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! :!: Перемещаемся в Европу!!! Частями! :mrgreen:

Вот это удар по розовым очкам!

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:10

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.

Вызывайте санитаров.
"Фасад головного моска" становится общественно опасным, скоро будет на людей кидаться

+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12

  airmax78 написав:Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.

І якщо не дай бог приходиться змінити уютну на скворешню, то перетворюються на богів, яким можна все!

Завжди дивує, чому за кордоном стоять в черзі на реєстрацію рівненько, а в борисполі зразу починають перелазити через обмежувачі, щоб першому потрапити на погранців.... УКРАЇНЦІ:-)

До нац ідеї не наї...ш не проживеш, додалася їб...ш будинок де живеш.
Всім процвітання!
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