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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 чер, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! Перемещаемся в Европу!!! Частями!
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:14
Вот это удар по розовым очкам!
Всё IMHO
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23
Добро пожаловать в реальный мир, Максим Ваганович. Мир бескомпромиссных борцов с чужими носками, борцов за священное право каждого патриота не платить колоссальную сумму 15грн/мес за попытку хотя бы немного выбраться из дерьма, ну и прочих борцов за все хорошее и прекрасное. А представьте, что у таких пламенных борцов появляется возможность украсть N денег, а может даже NN денег. Вот реус представил и говорит реальные вещи, а вы можете дальше философствовать на разные хорошие темы. Ведь в любом случае, вы может вернуться в свой уютный стерильный мирок на Кирилловской.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23
Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.
Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
Додано: Пон 25 чер, 2018 06:55
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:10
+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12
І якщо не дай бог приходиться змінити уютну на скворешню, то перетворюються на богів, яким можна все!
Завжди дивує, чому за кордоном стоять в черзі на реєстрацію рівненько, а в борисполі зразу починають перелазити через обмежувачі, щоб першому потрапити на погранців.... УКРАЇНЦІ:-)
До нац ідеї не наї...ш не проживеш, додалася їб...ш будинок де живеш.
Всім процвітання!
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