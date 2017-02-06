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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1433143414351436

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! :!: Перемещаемся в Европу!!! Частями! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23

  airmax78 написав:Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.

Добро пожаловать в реальный мир, Максим Ваганович. Мир бескомпромиссных борцов с чужими носками, борцов за священное право каждого патриота не платить колоссальную сумму 15грн/мес за попытку хотя бы немного выбраться из дерьма, ну и прочих борцов за все хорошее и прекрасное. А представьте, что у таких пламенных борцов появляется возможность украсть N денег, а может даже NN денег. Вот реус представил и говорит реальные вещи, а вы можете дальше философствовать на разные хорошие темы. Ведь в любом случае, вы может вернуться в свой уютный стерильный мирок на Кирилловской. :-D
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23

  airmax78 написав:Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.

Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.

Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
l66
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:10

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Не, пусть лучше дедужго по-быстрее откинет коньки: собирается собрание жильцов, собственники большей части площадей в доме "за" и все делается, а дедушке в счет потом вставляется отдельной строкой.

Вызывайте санитаров.
"Фасад головного моска" становится общественно опасным, скоро будет на людей кидаться

+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12

  airmax78 написав:Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.

І якщо не дай бог приходиться змінити уютну на скворешню, то перетворюються на богів, яким можна все!

Завжди дивує, чому за кордоном стоять в черзі на реєстрацію рівненько, а в борисполі зразу починають перелазити через обмежувачі, щоб першому потрапити на погранців.... УКРАЇНЦІ:-)

До нац ідеї не наї...ш не проживеш, додалася їб...ш будинок де живеш.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Домофон и дверь в подъезд с ключом это тот случай, когда, если хотя бы один жилец против, этого не должно быть. За деньги или без денег. Подъезд это общая территория, обеспечивающая доступ к собственности, поэтому все решения должны приниматься только единогласно.
Дали деду бесплатно ключи, а если к нему доктор придет или скорая приедет? Если внучек придет проведать? Даже если бы ему обещали установить бесплатно и без абонплаты трубку в квартиру, он имел бы полное право сказать "нет", если ему неудобно. И пусть весь мир подождет...

Почитайте типовой устав ОСББ

В мене вкрали лічильник е.е. до цоколя.
Ходив до ОСББ на рахунок запирання входу на цокольний поверх на ключ\ установки домофона.
Сказали, що єдиноголосне рішення всіх хто володіє приміщеннями на цокольному рівні. Інакше хтось із власників, якщо не зможе зайти то просто виб"є скло\вхідні двері щоб добратися до своєї прєлєсці, і буде правий.
Аналогічно із ключами на щиток із лічильниками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:20

  Vlad442 написав:+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?

Потому что это экзистенциальный вопрос. В обществе, в котором не стыдно заявить всем о себе "я жлоб", нахлобучив какую-ть терраску на свой дом, пристроечку или остекление на свой балкон - не стыдно и все остальное, в т.ч. воровать, пилить бюджеты, брать откаты, не платить налоги. Это вещи одного порядка: границы дозволенного определяются не законом, а понятием "мне так удобно". И нельзя порицать коррупцию и при этом закрывать глаза на ур0д0вание фасадов. Повторюсь, это вещи одного порядка: нарушение закона с целью личной выгоды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:12

  airmax78 написав:Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.

Давно пришёл в таком выводу, после посещения Парк Авеню. Поговорил с жильцами - звукоизоляция отвратительная. Территория уютная, но ее практически нет. Балконы стеклянные возле дороги - пылища и т.д. Красиво, но не практично для жизни. За что такие деньги?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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