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Додано: Нед 24 чер, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.! Перемещаемся в Европу!!! Частями!
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
Додано: Пон 25 чер, 2018 00:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23
Добро пожаловать в реальный мир, Максим Ваганович. Мир бескомпромиссных борцов с чужими носками, борцов за священное право каждого патриота не платить колоссальную сумму 15грн/мес за попытку хотя бы немного выбраться из дерьма, ну и прочих борцов за все хорошее и прекрасное. А представьте, что у таких пламенных борцов появляется возможность украсть N денег, а может даже NN денег. Вот реус представил и говорит реальные вещи, а вы можете дальше философствовать на разные хорошие темы. Ведь в любом случае, вы может вернуться в свой уютный стерильный мирок на Кирилловской.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Пон 25 чер, 2018 06:23
Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.
Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:10
+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:12
І якщо не дай бог приходиться змінити уютну на скворешню, то перетворюються на богів, яким можна все!
Завжди дивує, чому за кордоном стоять в черзі на реєстрацію рівненько, а в борисполі зразу починають перелазити через обмежувачі, щоб першому потрапити на погранців.... УКРАЇНЦІ:-)
До нац ідеї не наї...ш не проживеш, додалася їб...ш будинок де живеш.
Всім процвітання!
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:18
В мене вкрали лічильник е.е. до цоколя.
Ходив до ОСББ на рахунок запирання входу на цокольний поверх на ключ\ установки домофона.
Сказали, що єдиноголосне рішення всіх хто володіє приміщеннями на цокольному рівні. Інакше хтось із власників, якщо не зможе зайти то просто виб"є скло\вхідні двері щоб добратися до своєї прєлєсці, і буде правий.
Аналогічно із ключами на щиток із лічильниками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:20
Потому что это экзистенциальный вопрос. В обществе, в котором не стыдно заявить всем о себе "я жлоб", нахлобучив какую-ть терраску на свой дом, пристроечку или остекление на свой балкон - не стыдно и все остальное, в т.ч. воровать, пилить бюджеты, брать откаты, не платить налоги. Это вещи одного порядка: границы дозволенного определяются не законом, а понятием "мне так удобно". И нельзя порицать коррупцию и при этом закрывать глаза на ур0д0вание фасадов. Повторюсь, это вещи одного порядка: нарушение закона с целью личной выгоды.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:12
Давно пришёл в таком выводу, после посещения Парк Авеню. Поговорил с жильцами - звукоизоляция отвратительная. Территория уютная, но ее практически нет. Балконы стеклянные возле дороги - пылища и т.д. Красиво, но не практично для жизни. За что такие деньги?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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