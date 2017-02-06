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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:21
rusramzik написав:
Для статистики (киеваФейлесаЗахара)! За три месяца 4 сотрудницы одного Брокарда сделали ноги за рубеж, кто подзаработать кто на ПМЖ, средняя ЗП 5-7т.грн.!
Перемещаемся в Европу!!! Частями!
В мене швагєр і швагрова вернулися з Польщі, зараз роблять ремонт в селі, перетворюють літню кухню + комору у житлову хату.
Якщо не вистачить, то ще разок мотнуться на заробітки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:33
zahar_ написав:
Новости Лесного.
Участок под застройку пилотного дома ДПТ огорожен. Вывешен борд.
На метро Лесная забор стоит уже пол-года, ограждая развалины рынка. Und was?)))
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:37
Vlad442 написав:
+1
Вакханалия "эстетов" затянулась.
Может для отдельных людей это больная тема, но зачем выносить второй день мозг всему форуму?
Цікаво що Ви заспіваєте коли на смітнику біля будинку евріки побачите вирізаних пів жб несучої стіни, тому що Васі з 3 поверху захотілось опен спейс.
Зи. Ви питали про балкон. Рекомендую з виносом на 60 см - можна прикрутить столєшку і зробити міні кухню. Балкон не утеплюйте - відмовтесь від лічильника і на зекономлені додайте десяток секцій батареї.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:53
l66 написав: airmax78 написав:
Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.
Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:59
airmax78 написав:
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
Макс вы арендуете в домах которым по 15 лет. Они даже не монолиткаркасные.
Вам куча народу намекает, что нефиг стремится туда куда вы мечтаете.
Потратьте несколько тысяч куе и возьмите в аренду на несколько месяцев квартиру в доме своей мечты. Может отпустит.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:03
UA написав: l66 написав: airmax78 написав:
Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.
Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
Там несравнимо лучше чем в совкошлаке - это разные миры. Но речь же не про совкошлак, а про очень тщательно отобранный памятник архитектуры конца XIX начала ХХ века. И да, там, скорее всего будет целый букет сюрпризов, но если попытаться его минимизировать на этапе отбора объекта, то локейшн делает такие объекты очень интересными (по крайней мере для меня).
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:09
airmax78 написав: l66 написав: airmax78 написав:
Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Вы так до пенсии будете искать жилье своей мечты.
А жизнь пройдет на арендных квартирах.
Вообще в новостройках главный бич не фасады, а плохая звукоизоляция)
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
Там несравнимо лучше чем в совкошлаке - это разные миры. Но речь же не про совкошлак, а про очень тщательно отобранный памятник архитектуры конца XIX начала ХХ века. И да, там, скорее всего будет целый букет сюрпризов, но если попытаться его минимизировать на этапе отбора объекта, то локейшн делает такие объекты очень интересными (по крайней мере для меня).[/quote]
А подземный паркинг и охраняемая территория на таких объектах? Как с въездом-выездом в часы пик?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:12
UA написав: airmax78 написав:
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
Макс вы арендуете в домах которым по 15 лет. Они даже не монолиткаркасные.
Вам куча народу намекает, что нефиг стремится туда куда вы мечтаете.
Потратьте несколько тысяч куе и возьмите в аренду на несколько месяцев квартиру в доме своей мечты. Может отпустит.
Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:14
Первый написав:
Цікаво що Ви заспіваєте коли на смітнику біля будинку евріки побачите вирізаних пів жб несучої стіни, тому що Васі з 3 поверху захотілось опен спейс.
Зи. Ви питали про балкон. Рекомендую з виносом на 60 см - можна прикрутить столєшку і зробити міні кухню. Балкон не утеплюйте - відмовтесь від лічильника і на зекономлені додайте десяток секцій батареї.
Надеюсь, что ЖЭК/ОСББ предпримет адекватные шаги. Люди слишком разные, чтобы рассчитывать на всеобщую порядочность и самоорганизацию, поэтому большинство платит исполнительным органам, чтобы они действовали в их интересах. Если большинство пассивно, то это минус большинству. Вина делится равномерно на всех жильцов. Если в доме 100 квартир и 1-а испортила фасад, виноваты все одинаково.
Обсуждать этот вопрос днями на форумах, это как обсуждать, что нельзя пукать в общественном месте.
По поводу вопроса в данном конкретном случае - считаю, что это вина планировщиков, сделавших такую большую лоджию при такой маленькой кухне, и застройщика, не остеклившего этот балкон при строительстве. Все
будут их стеклить и задача жильцов постараться сделать так, чтобы это было в одном стиле, а не воевать с ветряными мельницами.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:16
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Люблю эту ветку: здесь можно услышать мнения всех слоев населения. Не нужно тратиться ни на какие соц опросы. Вот, например, уже понятно, что жителей советской вторички, в основном, устраивает как выглядят их дома и подъезды.
Для тех, кому не нравится как выглядит советская вторичка снаружи и изнутри - это четкий сигнал: не влезай - убьет. Очень полезная ветка.
Макс вы арендуете в домах которым по 15 лет. Они даже не монолиткаркасные.
Вам куча народу намекает, что нефиг стремится туда куда вы мечтаете.
Потратьте несколько тысяч куе и возьмите в аренду на несколько месяцев квартиру в доме своей мечты. Может отпустит.
Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.
В доме с красивым фасадом после реставрации в самом центре вы даже близко в бюджет не попадёте
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