Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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VladPL написав:А подземный паркинг и охраняемая территория на таких объектах? Как с въездом-выездом в часы пик?
Во двор там чаще всего просто так не заедешь, подземный паркинг не так нужен, т.к. мало квартир, плотность застройки низкая и вечером, даже если нет места во дворе, улицы пустые. В часы пик там хорошо, ведь вы со старта уже находитесь там, куда многим ехать и ехать.
Vlad442 написав:Надеюсь, что ЖЭК/ОСББ предпримет адекватные шаги. Люди слишком разные, чтобы рассчитывать на всеобщую порядочность и самоорганизацию, поэтому большинство платит исполнительным органам, чтобы они действовали в их интересах. Если большинство пассивно, то это минус большинству. Вина делится равномерно на всех жильцов. Если в доме 100 квартир и 1-а испортила фасад, виноваты все одинаково. Обсуждать этот вопрос днями на форумах, это как обсуждать, что нельзя пукать в общественном месте.
По поводу вопроса в данном конкретном случае - считаю, что это вина планировщиков, сделавших такую большую лоджию при такой маленькой кухне, и застройщика, не остеклившего этот балкон при строительстве. Все будут их стеклить и задача жильцов постараться сделать так, чтобы это было в одном стиле, а не воевать с ветряными мельницами.
Влад, ну вы издеваетесь? Мы это и обсуждаем, именно потому что для многих здесь "пердеть в общественном месте" или просто "сесть посрать" - это само собой разумеющееся. "Мне так удобно". А мы пытаемся донести мысль, что это ПЦ и так делать нельзя.
Vlad442 написав:Возьмем 1-2 комнатную квартиру в Эврике. Планировка https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/ Если внимательно посмотреть, то утеплителя между лоджией и комнатой, кухней нет. 300 мм бетонная стена. Площадь кухонь небольшая. Уверен, что большинство будут стеклить и у меня рука не поднимется их обвинять. Что мне делать? Стеклить, как все? Или сэкономить, не стеклить и на вопросы арендаторов отвечать, что я принципиальный борец за чистоту фасадов?
Вот конкретный кейс. Подскажите, как быть?
Для полноты картины можно добавить, что лоджии 1А и 2А вплотную граничат с открытым балконом пожарной лестницы.
Арендаторы всегда найдут вопросы, чтобы сбить цену. Остекление балкона как правило на стоимость аренды не влияет. Полно квартир в новостройках сдается дорого вообще без лоджии. Но на неостекленный балкон может залететь сверху окурок и создать пожар, если там будут легковосламеняющиеся вещи.
А по поводу рядом открытого балкона с лестницы, так воры при желании залезут куда-угодно. Как пример, недавно в новостройке ночью воры залезли на третий этаж, цепляясь длинной палкой с крючком за кондиционеры. Окно не разбили, а просто подковырнули и вынули стекло. Тем же путем и спустились. Это зафиксировали видеокамеры на доме.
l66 написав:Но на неостекленный балкон может залететь сверху окурок и создать пожар, если там будут легковосламеняющиеся вещи.
А по поводу рядом открытого балкона с лестницы, так воры при желании залезут куда-угодно. Как пример, недавно в новостройке ночью воры залезли на третий этаж, цепляясь длинной палкой с крючком за кондиционеры. Окно не разбили, а просто подковырнули и вынули стекло. Тем же путем и спустились. Это зафиксировали видеокамеры на доме.
ИМХО окурок залетающий на открытый балкон - это реалии совкошлака. Мне сложно представить жильца того же ЦП, швыряющего окурок со своего балкона. Это явление еще более редкое, чем "ВИП-силовик беспредельщик". Но приводится в качестве аргумента абсолютно всеми сторонниками остекления всего, что можно остеклить (и что нельзя).
l66 написав:Арендаторы всегда найдут вопросы, чтобы сбить цену. Остекление балкона как правило на стоимость аренды не влияет.
На попытки сбить цену я всегда отвечаю "ни вы, ни я не знаем точной рыночной цены, может и дорого, через неделю снижаю цену на 200/300/500 гривен, приходите, снимайте, если никто перед вами не снимет или ждите, еще через неделю еще больше снижу, только, думаю, не дождетесь".
В квартире должно быть все гармонично, тогда она принесет максимальную прибыль. Ничего лишнего, но и явных недостатков быть не должно. Есть случаи, когда лоджия должна быть застеклена, есть случаи, когда можно и обойтись. В указанном примере в двушке must have, если целевая аудитория семья. Если сдавать покомнатно 50/50, как и для однушки.
Нудно переливаете из пустого в порожнее... Не у всех пунктик на этой теме. Не все интересуются верхним сегметном, где это имеет хоть какое-то значение, а выносите мозг всем читателям ветки.
Что с ценами? Сейчас летнее вторичка, низкий курс доллара = самое время покупать вторичку, если кому нужно.
Это как когда-то "отче наш" - очень нудная молитва - но каждый должен знать наизусть. Как правила личной гигены. Если кому-то до зрелого возраста не привили элемнтарные правила приличия - форум должен этим людям помочь. Поэтому будем еще не раз возвращаться к этой теме. Это гораздо важнее вопроса когда введут в эксплуатацию n-й дом Эврики и введут ли ввобще, или какие сейчас цены на вторичку.