Додано: Пон 25 чер, 2018 10:45

l66 написав: Арендаторы всегда найдут вопросы, чтобы сбить цену.

Остекление балкона как правило на стоимость аренды не влияет. Арендаторы всегда найдут вопросы, чтобы сбить цену.Остекление балкона как правило на стоимость аренды не влияет.

На попытки сбить цену я всегда отвечаю "ни вы, ни я не знаем точной рыночной цены, может и дорого, через неделю снижаю цену на 200/300/500 гривен, приходите, снимайте, если никто перед вами не снимет или ждите, еще через неделю еще больше снижу, только, думаю, не дождетесь".В квартире должно быть все гармонично, тогда она принесет максимальную прибыль. Ничего лишнего, но и явных недостатков быть не должно. Есть случаи, когда лоджия должна быть застеклена, есть случаи, когда можно и обойтись.В указанном примере в двушке must have, если целевая аудитория семья. Если сдавать покомнатно 50/50, как и для однушки.