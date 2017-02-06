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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1437143814391440>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Речь шла об Эврике, большинство квартир которой выкуплены с целью аренды.
А арендаторы разные и не всегда высокоморальные люди)

У вас устаревшее представление об арендаторах. В среднем сегменте арендаторы выглядят более прилично, чем большинство собственников. Арендатор это человек, который немало зарабатывает, чтобы тратить на не самую дешевую аренду, что подразумевает ум, честность и ответсвтенность. Собственник может быть обменщик, или родители помогли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это как когда-то "отче наш" - очень нудная молитва - но каждый должен знать наизусть. Как правила личной гигены. Если кому-то до зрелого возраста не привили элемнтарные правила приличия - форум должен этим людям помочь. Поэтому будем еще не раз возвращаться к этой теме. Это гораздо важнее вопроса когда введут в эксплуатацию n-й дом Эврики и введут ли ввобще, или какие сейчас цены на вторичку.

Давайте вместе попросим модераторов вынести эту тему в отдельную ветку и банить тут за оффтоп?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Это как когда-то "отче наш" - очень нудная молитва - но каждый должен знать наизусть. Как правила личной гигены. Если кому-то до зрелого возраста не привили элемнтарные правила приличия - форум должен этим людям помочь. Поэтому будем еще не раз возвращаться к этой теме. Это гораздо важнее вопроса когда введут в эксплуатацию n-й дом Эврики и введут ли ввобще, или какие сейчас цены на вторичку.

Давайте вместе попросим модераторов вынести эту тему в отдельную ветку и банить тут за оффтоп?

Нельзя. Это самая читаемая ветка - у нее должна быть просветительская миссия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как и обещал, сегодня общался со своим адвокатом по поводу штрафов УК и т. д.
Попробую, озвучит на понятном для всех языке:
1. Если с УК подписан договор, то владелец обязан платить штрафы предусмотренные договором;
2. Если с УК не подписан договор, то владелец не обязан платить штрафы предусмотренные УК;
3. Ели с УК подписан договор то владелец обязан платить за фактически предоставленные услуги;
4. УК может блокировать доступ к лифту, если не подписан договор с УК, но доступ через лестницу нет. Правда владелец через суд может УК заставить подписать стандартный договор на других условиях без драконовских штрафов, тогда УК не имеет право блокировать доступ к лифтам и т. д.
5. Если первый владелец подписал с застройщиком договор купли-продажи с отягощениями (определенными обязательствами) и они внесены в реестр, то при продаже он обязан продать квартиру на обозначенных условиях. Если нарушит, то могут оштрафовать, если обозначено в договоре. Но, по словам моего адвоката с большой вероятностью через суд можно убрать эти отягощения с реестра, признать ограничения не действительными т. к. это ограничение своих прав, предоставленных Конституцией и законами Украины.
6. Если первый владелец подписал договор без внесения в реестр, то новый владелец вообще не имеет никаких проблем и может через суд обязать УК подписать договор на обслуживание без штрафов.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:07

  reus написав:Как и обещал, сегодня общался со своим адвокатом по поводу штрафов УК и т. д.
Попробую, озвучит на понятном для всех языке:
1. Если с УК подписан договор, то владелец обязан платить штрафы предусмотренные договором;
2. Если с УК не подписан договор, то владелец не обязан платить штрафы предусмотренные УК;
3. Ели с УК подписан договор то владелец обязан платить за фактически предоставленные услуги;
4. УК может блокировать доступ к лифту, если не подписан договор с УК, но доступ через лестницу нет. Правда владелец через суд может УК заставить подписать стандартный договор на других условиях без драконовских штрафов, тогда УК не имеет право блокировать доступ к лифтам и т. д.
5. Если первый владелец подписал с застройщиком договор купли-продажи с отягощениями (определенными обязательствами) и они внесены в реестр, то при продаже он обязан продать квартиру на обозначенных условиях. Если нарушит, то могут оштрафовать, если обозначено в договоре. Но, по словам моего адвоката с большой вероятностью через суд можно убрать эти отягощения с реестра, признать ограничения не действительными т. к. это ограничение своих прав, предоставленных Конституцией и законами Украины.
6. Если первый владелец подписал договор без внесения в реестр, то новый владелец вообще не имеет никаких проблем и может через суд обязать УК подписать договор на обслуживание без штрафов.

Конечно, пусть жилец обязывает УК все делать через суд. А пока идет суд - пусть ходит к себе на этаж и материалы заносит пешочком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.

т.е. когда то таки умели строить :wink:
в Одессе такого жилья очень мало
старый фонд находится обычно в очень убогом состоянии
правда и так называемые новострои в своем большинстве далеки от совершенства
буквально несколько фирм более менее прилично стоят
да и то прилично это просто в сравнении с другими :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:13

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс вы арендуете в домах которым по 15 лет. Они даже не монолиткаркасные.
Вам куча народу намекает, что нефиг стремится туда куда вы мечтаете.
Потратьте несколько тысяч куе и возьмите в аренду на несколько месяцев квартиру в доме своей мечты. Может отпустит.

Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.

В доме с красивым фасадом после реставрации в самом центре вы даже близко в бюджет не попадёте

100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:19

  zahar_ написав:100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.

Умеете вы, захар, растоптать человека. Пойду утоплюсь в Днепре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:23

  Vlad442 написав:У вас устаревшее представление об арендаторах. В среднем сегменте арендаторы выглядят более прилично, чем большинство собственников. Арендатор это человек, который немало зарабатывает, чтобы тратить на не самую дешевую аренду, что подразумевает ум, честность и ответсвтенность. Собственник может быть обменщик, или родители помогли.

Люди, которые немало зарабатывают, иногда даже ершиком в офисном туалете не пользуются.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.

Как и его ценник.
Faceless
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