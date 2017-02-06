Додано: Пон 25 чер, 2018 11:02

Как и обещал, сегодня общался со своим адвокатом по поводу штрафов УК и т. д.

Попробую, озвучит на понятном для всех языке:

1. Если с УК подписан договор, то владелец обязан платить штрафы предусмотренные договором;

2. Если с УК не подписан договор, то владелец не обязан платить штрафы предусмотренные УК;

3. Ели с УК подписан договор то владелец обязан платить за фактически предоставленные услуги;

4. УК может блокировать доступ к лифту, если не подписан договор с УК, но доступ через лестницу нет. Правда владелец через суд может УК заставить подписать стандартный договор на других условиях без драконовских штрафов, тогда УК не имеет право блокировать доступ к лифтам и т. д.

5. Если первый владелец подписал с застройщиком договор купли-продажи с отягощениями (определенными обязательствами) и они внесены в реестр, то при продаже он обязан продать квартиру на обозначенных условиях. Если нарушит, то могут оштрафовать, если обозначено в договоре. Но, по словам моего адвоката с большой вероятностью через суд можно убрать эти отягощения с реестра, признать ограничения не действительными т. к. это ограничение своих прав, предоставленных Конституцией и законами Украины.

6. Если первый владелец подписал договор без внесения в реестр, то новый владелец вообще не имеет никаких проблем и может через суд обязать УК подписать договор на обслуживание без штрафов.