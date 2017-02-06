|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:50
l66 написав:
Речь шла об Эврике, большинство квартир которой выкуплены с целью аренды.
А арендаторы разные и не всегда высокоморальные люди)
У вас устаревшее представление об арендаторах. В среднем сегменте арендаторы выглядят более прилично, чем большинство собственников. Арендатор это человек, который немало зарабатывает, чтобы тратить на не самую дешевую аренду, что подразумевает ум, честность и ответсвтенность. Собственник может быть обменщик, или родители помогли.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:51
airmax78 написав:
Это как когда-то "отче наш" - очень нудная молитва - но каждый должен знать наизусть. Как правила личной гигены. Если кому-то до зрелого возраста не привили элемнтарные правила приличия - форум должен этим людям помочь. Поэтому будем еще не раз возвращаться к этой теме. Это гораздо важнее вопроса когда введут в эксплуатацию n-й дом Эврики и введут ли ввобще, или какие сейчас цены на вторичку.
Давайте вместе попросим модераторов вынести эту тему в отдельную ветку и банить тут за оффтоп?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:54
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Это как когда-то "отче наш" - очень нудная молитва - но каждый должен знать наизусть. Как правила личной гигены. Если кому-то до зрелого возраста не привили элемнтарные правила приличия - форум должен этим людям помочь. Поэтому будем еще не раз возвращаться к этой теме. Это гораздо важнее вопроса когда введут в эксплуатацию n-й дом Эврики и введут ли ввобще, или какие сейчас цены на вторичку.
Давайте вместе попросим модераторов вынести эту тему в отдельную ветку и банить тут за оффтоп?
Нельзя. Это самая читаемая ветка - у нее должна быть просветительская миссия.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24846
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:02
Как и обещал, сегодня общался со своим адвокатом по поводу штрафов УК и т. д.
Попробую, озвучит на понятном для всех языке:
1. Если с УК подписан договор, то владелец обязан платить штрафы предусмотренные договором;
2. Если с УК не подписан договор, то владелец не обязан платить штрафы предусмотренные УК;
3. Ели с УК подписан договор то владелец обязан платить за фактически предоставленные услуги;
4. УК может блокировать доступ к лифту, если не подписан договор с УК, но доступ через лестницу нет. Правда владелец через суд может УК заставить подписать стандартный договор на других условиях без драконовских штрафов, тогда УК не имеет право блокировать доступ к лифтам и т. д.
5. Если первый владелец подписал с застройщиком договор купли-продажи с отягощениями (определенными обязательствами) и они внесены в реестр, то при продаже он обязан продать квартиру на обозначенных условиях. Если нарушит, то могут оштрафовать, если обозначено в договоре. Но, по словам моего адвоката с большой вероятностью через суд можно убрать эти отягощения с реестра, признать ограничения не действительными т. к. это ограничение своих прав, предоставленных Конституцией и законами Украины.
6. Если первый владелец подписал договор без внесения в реестр, то новый владелец вообще не имеет никаких проблем и может через суд обязать УК подписать договор на обслуживание без штрафов.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3349
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:07
reus написав:
Как и обещал, сегодня общался со своим адвокатом по поводу штрафов УК и т. д.
Попробую, озвучит на понятном для всех языке:
1. Если с УК подписан договор, то владелец обязан платить штрафы предусмотренные договором;
2. Если с УК не подписан договор, то владелец не обязан платить штрафы предусмотренные УК;
3. Ели с УК подписан договор то владелец обязан платить за фактически предоставленные услуги;
4. УК может блокировать доступ к лифту, если не подписан договор с УК, но доступ через лестницу нет. Правда владелец через суд может УК заставить подписать стандартный договор на других условиях без драконовских штрафов, тогда УК не имеет право блокировать доступ к лифтам и т. д.
5. Если первый владелец подписал с застройщиком договор купли-продажи с отягощениями (определенными обязательствами) и они внесены в реестр, то при продаже он обязан продать квартиру на обозначенных условиях. Если нарушит, то могут оштрафовать, если обозначено в договоре. Но, по словам моего адвоката с большой вероятностью через суд можно убрать эти отягощения с реестра, признать ограничения не действительными т. к. это ограничение своих прав, предоставленных Конституцией и законами Украины.
6. Если первый владелец подписал договор без внесения в реестр, то новый владелец вообще не имеет никаких проблем и может через суд обязать УК подписать договор на обслуживание без штрафов.
Конечно, пусть жилец обязывает УК все делать через суд. А пока идет суд - пусть ходит к себе на этаж и материалы заносит пешочком.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24846
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11
airmax78 написав:
Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.
т.е. когда то таки умели строить
в Одессе такого жилья очень мало
старый фонд находится обычно в очень убогом состоянии
правда и так называемые новострои в своем большинстве далеки от совершенства
буквально несколько фирм более менее прилично стоят
да и то прилично это просто в сравнении с другими
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:13
Kostia написав: airmax78 написав: UA написав:
Макс вы арендуете в домах которым по 15 лет. Они даже не монолиткаркасные.
Вам куча народу намекает, что нефиг стремится туда куда вы мечтаете.
Потратьте несколько тысяч куе и возьмите в аренду на несколько месяцев квартиру в доме своей мечты. Может отпустит.
Я арендовал довольно долго в монолите, в приличном доме. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Сейчас это сталинка - очень грустный пейзаж, разница очень чувствуется. Особенно угнетает панорама на АТБ. Вообще я пожил уже во всех вариантах украинской недвмгм, кроме модных МОПов. Понимаю, что совкошлак - ноу вэй. Монолит 10-15 лет - имеет право на жизнь, если недорого. Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.
В доме с красивым фасадом после реставрации в самом центре вы даже близко в бюджет не попадёте
100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23138
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:19
zahar_ написав:
100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.
Умеете вы, захар, растоптать человека. Пойду утоплюсь в Днепре.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24846
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:23
Vlad442 написав:
У вас устаревшее представление об арендаторах. В среднем сегменте арендаторы выглядят более прилично, чем большинство собственников. Арендатор это человек, который немало зарабатывает, чтобы тратить на не самую дешевую аренду, что подразумевает ум, честность и ответсвтенность. Собственник может быть обменщик, или родители помогли.
Люди, которые немало зарабатывают, иногда даже ершиком в офисном туалете не пользуются.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:30
airmax78 написав:
Но, повторюсь, памятник архитектуры в самом центре в хорошем состоянии может перевесить мечту о модных МОПах.
Как и его ценник.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21085
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4676 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|