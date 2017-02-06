Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере?
За "нищенские 120 куе". Ведь по сути один в один - стена, окна, двери... бабки на лавочке будуть считать королем жизни и чесать Вам ЧСВ.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:35
Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере?
За "нищенские 120 куе". Ведь по сути один в один - стена, окна, двери... бабки на лавочке будуть считать королем жизни и чесать Вам ЧСВ.
Всім процвітання!
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, забыл вывод написать:
На сегодняшний день застройщики имеют все возможности де-юре и де-факто закрутить гайки и жестко контролировать выполнение ограничений. Теоретически могут найтись жлобы, которые смогут противостоять.
Но все равно в остальном сегменте ситуация плачевна, необходимы изменения в законодательстве ув. штрафы и т. д. и дать городу полномочия, тогда облик Киева изменится. Но это перспектива далекого будущего.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:15
Первый не фантазируйте - "Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере".
Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:20
Не нужно.
Кирпичем по морде продавана и торги 20% по мнению захара и ко.
Економия 100 куе. Не благодарите.
Всім процвітання!
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:48
Реус, а тот бизнес, что будет вас кормить на чужбине вы купили готовый после продажи своего или параллельно развивали, зная что можете уехать (во что с трудом, т.е. почти не верится) ?
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:55
Трудно понять это сарказм или серьезно.
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.
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