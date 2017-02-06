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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:35

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.

Умеете вы, захар, растоптать человека. Пойду утоплюсь в Днепре.

Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере?
За "нищенские 120 куе". Ведь по сути один в один - стена, окна, двери... бабки на лавочке будуть считать королем жизни и чесать Вам ЧСВ.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, забыл вывод написать:
На сегодняшний день застройщики имеют все возможности де-юре и де-факто закрутить гайки и жестко контролировать выполнение ограничений. Теоретически могут найтись жлобы, которые смогут противостоять.
Но все равно в остальном сегменте ситуация плачевна, необходимы изменения в законодательстве ув. штрафы и т. д. и дать городу полномочия, тогда облик Киева изменится. Но это перспектива далекого будущего.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:15

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав:100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.

Умеете вы, захар, растоптать человека. Пойду утоплюсь в Днепре.

Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере?
За "нищенские 120 куе". Ведь по сути один в один - стена, окна, двери... бабки на лавочке будуть считать королем жизни и чесать Вам ЧСВ.

Первый не фантазируйте - "Он намекает че может лучше 2 етажа на тампере". :evil:
Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:20

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:100%
За его нищебродские 120 куе ему там 2к или 3к никто не продаст.
А топик будет засираться его душещипательными рассказами о его очередной разбитой мечте.

Умеете вы, захар, растоптать человека. Пойду утоплюсь в Днепре.


Не нужно.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dvuhko ... uBSV2.html

Кирпичем по морде продавана и торги 20% по мнению захара и ко.
Економия 100 куе. Не благодарите.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:48

  reus написав:Да, забыл вывод написать:
На сегодняшний день застройщики имеют все возможности де-юре и де-факто закрутить гайки и жестко контролировать выполнение ограничений. Теоретически могут найтись жлобы, которые смогут противостоять.
Но все равно в остальном сегменте ситуация плачевна, необходимы изменения в законодательстве ув. штрафы и т. д. и дать городу полномочия, тогда облик Киева изменится. Но это перспектива далекого будущего.


Реус, а тот бизнес, что будет вас кормить на чужбине вы купили готовый после продажи своего или параллельно развивали, зная что можете уехать (во что с трудом, т.е. почти не верится) ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:55

  UA написав:Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.


Трудно понять это сарказм или серьезно. :D
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:34

  vladimir07 написав:
  UA написав:Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.


Трудно понять это сарказм или серьезно. :D
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.

Це все умовно. В чешці чути як людина в сусідній квартирі кашляє. В ліко чути як коза на каблах по плитці ходить чи музику 0,5 квт
крутить.
І те і те заважає жити.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:13

  dimson написав:тут половина краины носки под шлепки носит,а вы про балконы.


Кто бы мне рассказал почему так нельзя делать.
Впервые услышал о таком примерно год назад и с тех пор часто-часто.
Запрещено ? Вроде как в принципе не может быть такого.
Немодно стало ? Так щас стало модно с 20 лет иметь бороды почти как у покойного Шамиля Басаева. Всем начать отращивать ? Когда-то модно было туфли с узкими задранными кверху носками. И что, где те туфли сейчас, никто не хочет надеть и пройтись в таком по Крещатику, авось опять модно станет.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:27

  Первый написав:Це все умовно. В чешці чути як людина в сусідній квартирі кашляє. В ліко чути як коза на каблах по плитці ходить чи музику 0,5 квт
крутить.
І те і те заважає жити.


Та ні, як раз про Ліко людина писала, що чути як одна сусідка збоку, а інша зверху живуть статевим життям, а ще з одного боку дитина часто плаче.
Вы серьезно думаете, что в новостройках надо приложить усилия, чтобы вас услышали в соседней квартире. Да ну.
В Комфорт-Тауне вполне (по словам жильцов и их гостей) слышно через перестенок в санузле как струя мочи соседская льется в унитаз.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Пон 25 чер, 2018 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:27

  vladimir07 написав:
  UA написав:Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.


Трудно понять это сарказм или серьезно. :D
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.


межквартирные стены из чего?
главное оружие рашистов - ложь
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