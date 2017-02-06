Додано: Пон 25 чер, 2018 15:13

dimson написав: тут половина краины носки под шлепки носит,а вы про балконы. тут половина краины носки под шлепки носит,а вы про балконы.

Кто бы мне рассказал почему так нельзя делать.Впервые услышал о таком примерно год назад и с тех пор часто-часто.Запрещено ? Вроде как в принципе не может быть такого.Немодно стало ? Так щас стало модно с 20 лет иметь бороды почти как у покойного Шамиля Басаева. Всем начать отращивать ? Когда-то модно было туфли с узкими задранными кверху носками. И что, где те туфли сейчас, никто не хочет надеть и пройтись в таком по Крещатику, авось опять модно станет.