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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:30
trololo написав: vladimir07 написав:
UA написав:
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
Трудно понять это сарказм или серьезно.
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.
межквартирные стены из чего?
Не знаю, просто читал форум и затрагивалась именно тема слышимости в новостройках и "шлаке". Про Лико написали вот такое. Подробней что было слышно в Лико написал постом ранее.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:35
Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель.
С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
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