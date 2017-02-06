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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1438143914401441

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:30

  trololo написав:
  vladimir07 написав:
  UA написав:Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.


Трудно понять это сарказм или серьезно. :D
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.


межквартирные стены из чего?


Не знаю, просто читал форум и затрагивалась именно тема слышимости в новостройках и "шлаке". Про Лико написали вот такое. Подробней что было слышно в Лико написал постом ранее.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:35

Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель.
С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:47

  Vlad442 написав:Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель.
С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.


У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:02

Вам повезло. Наверное новострой из жирных 06-08-ых годов? Сейчас так не строят.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для МаксаЗображення
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