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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:30
trololo написав: vladimir07 написав:
UA написав:
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
Трудно понять это сарказм или серьезно.
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.
межквартирные стены из чего?
Не знаю, просто читал форум и затрагивалась именно тема слышимости в новостройках и "шлаке". Про Лико написали вот такое. Подробней что было слышно в Лико написал постом ранее.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:35
Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель.
С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
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Vlad442
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:47
Vlad442 написав:
Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель.
С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:02
Вам повезло. Наверное новострой из жирных 06-08-ых годов? Сейчас так не строят.
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Vlad442
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:47
trololo написав:
У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
То что вы описываете, говорит только о типаже соседей.
Сейчас у вас просто приличные люди за стеной.
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UA
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:56
UA написав: trololo написав:
У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
То что вы описываете, говорит только о типаже соседей.
Сейчас у вас просто приличные люди за стеной.
вы так говорите, как будто в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, щас первый обвинит вас в еретизме
всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах
зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13, постоянно жалуется на топот детей этажом выше
кто не в курсе - это дома, построенные в жирные докризисные годы
ах да - есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:14
kingkongovets написав:
вы так говорите, вроде в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, шас первый обвинит вас в еретизме
всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах
зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13 постоянно жалуется на топот детей этажом выше
КК как вам не стыдно?
Все знают, что в новостроях живут интеллигентные, воспитанные люди.
(они сбежали в новостроии, дабы наслаждаться обществом таких же высокоморальных людей как они сами)
Ну не может в домах бизнес класса происходить то, что вы пишите.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:24
UA написав: kingkongovets написав:
КК как вам не стыдно?
Все знают, что в новостроях живут интеллигентные, воспитанные люди.
(они сбежали в новостроии, дабы наслаждаться обществом таких же высокоморальных людей как они сами)
Ну не может в домах бизнес класса происходить то, что вы пишите.
вероятно это потому, шо в этих домах живут в основном бэбибумеры, чья молодость пришлась на лихие девяностые
у следующего поколения креативных миллениалов наверное все иначе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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