У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался

То что вы описываете, говорит только о типаже соседей.

То что вы описываете, говорит только о типаже соседей.

Сейчас у вас просто приличные люди за стеной.



вы так говорите, как будто в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, щас первый обвинит вас в еретизме

всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах



зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13, постоянно жалуется на топот детей этажом выше

кто не в курсе - это дома, построенные в жирные докризисные годы

вы так говорите, как будто в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, щас первый обвинит вас в еретизме

всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах

зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13, постоянно жалуется на топот детей этажом выше

кто не в курсе - это дома, построенные в жирные докризисные годы

ах да - есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления

