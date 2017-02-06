Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель. С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
Vlad442 написав:Стены в современных монолитах в основном из пеноблока для облегчения здания и удешевления строительства. Плотность этих надутых материалов низкая, поэтому шумоизоляция от соседей сбоку хуже, чем хрущевках, где все-таки, пусть и тонкая, но полноценная жб панель. С другой стороны это частично нивелируется тем, что больше площадь, часто квартиры граничат только техническими помещениями. Шумоизоляция межэтажная в монолитах как правило немного лучше за счет более толстого перекрытия.
У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
trololo написав:У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
То что вы описываете, говорит только о типаже соседей. Сейчас у вас просто приличные люди за стеной.
trololo написав:У меня межквартирные из полнотелого красного кирпича. Внутри квартиры тоже, только в половину. Боковых не слышно ваще. Сверху когда телка в туфлях цокает то слышно. Жил в панельном шлаке типа чешки, там все хуже было, когда заряжали мафон, весь дом у двери собирался
То что вы описываете, говорит только о типаже соседей. Сейчас у вас просто приличные люди за стеной.
вы так говорите, как будто в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, щас первый обвинит вас в еретизме всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах
зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13, постоянно жалуется на топот детей этажом выше кто не в курсе - это дома, построенные в жирные докризисные годы ах да - есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: вы так говорите, вроде в новых домах (тм) могут жить не слишком приличные люди, шас первый обвинит вас в еретизме всем ведь давно известно, шо невоспитанные и беспокойные соседи бывают тока в старых домах
зы: когда я жил в оазисе, прекрасно слышал ссоры молодой пары за стеной, а мой друг, живущий в голосеево 13 постоянно жалуется на топот детей этажом выше
КК как вам не стыдно? Все знают, что в новостроях живут интеллигентные, воспитанные люди. (они сбежали в новостроии, дабы наслаждаться обществом таких же высокоморальных людей как они сами) Ну не может в домах бизнес класса происходить то, что вы пишите.
КК как вам не стыдно? Все знают, что в новостроях живут интеллигентные, воспитанные люди. (они сбежали в новостроии, дабы наслаждаться обществом таких же высокоморальных людей как они сами) Ну не может в домах бизнес класса происходить то, что вы пишите.
вероятно это потому, шо в этих домах живут в основном бэбибумеры, чья молодость пришлась на лихие девяностые у следующего поколения креативных миллениалов наверняка все иначе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав: КК как вам не стыдно? Все знают, что в новостроях живут интеллигентные, воспитанные люди. (они сбежали в новостроии, дабы наслаждаться обществом таких же высокоморальных людей как они сами) Ну не может в домах бизнес класса происходить то, что вы пишите.
вероятно это потому, шо в этих домах живут в основном бэбибумеры, чья молодость пришлась на лихие девяностые у следующего поколения креативных миллениалов наверное все иначе
Вряд ли. Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги. Даже если первые имеют сложное прошлое, а вторые образование в хороших ВУЗах, МВА и пр. курсах личностного роста.