Додано: Вів 26 чер, 2018 00:28

UA написав: Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги. Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги.

просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так