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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57
vladimir07 написав: UA написав:
Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.
Трудно понять это сарказм или серьезно.
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.[/quote
А Вы обратите внимание на фасад не дешевого
Лико построенного с новыми технологиями , все ограждающие декоративные конструкции балконов приятного ржавого цвета , а через год ? Там кто стеклит со сносом этих конструкций явно украшают фасад
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Додано: Пон 25 чер, 2018 20:24
в лико перегородки из пеноблоков и не вентилируемый фасад
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Додано: Пон 25 чер, 2018 20:47
kingkongovets написав:
есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления
Я например иногда для души люблю Рамштайн послушать, окна в "закрытый дом-колодец" не выходят...
И?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 25 чер, 2018 20:48
UA написав:
Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги
стесняюсь спросить вы из каких будете?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:23
zahar_ написав:
Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.
купит, почему нет. или что вы считаете отреставрированным? капремонт с отселением и заменой перекрытий+лифт накануне распада СССР считается?
Савченко Так!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:28
UA написав:
Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги.
просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так
Савченко Так!
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