RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1439144014411442

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57

  vladimir07 написав:
  UA написав:Не может такого быть.
Новострой это новые технологии.
Не может там быть хуже чем в старом совкошлаке.


Трудно понять это сарказм или серьезно. :D
Но во всяком случае полно жалоб на плохую звукоизоляцию в новостройках.
Например, пару недель назад читал, что в Лико-Граде ужасно с этим, хотя комплекс не из дешевого сегмента.[/quote
А Вы обратите внимание на фасад не дешевого
Лико построенного с новыми технологиями , все ограждающие декоративные конструкции балконов приятного ржавого цвета , а через год ? Там кто стеклит со сносом этих конструкций явно украшают фасад
kash
 
Повідомлень: 23
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в лико перегородки из пеноблоков и не вентилируемый фасад
Diman
 
Повідомлень: 315
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления

Я например иногда для души люблю Рамштайн послушать, окна в "закрытый дом-колодец" не выходят...
И? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 05.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги

стесняюсь спросить вы из каких будете? :roll:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 05.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:23

  zahar_ написав:Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.

купит, почему нет. или что вы считаете отреставрированным? капремонт с отселением и заменой перекрытий+лифт накануне распада СССР считается?
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 07.08.17
Подякував: 629 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:28

  UA написав:Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги.

просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 07.08.17
Подякував: 629 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1439144014411442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1081, 1082, 1083
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10824 1976327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 21:56
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85874
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24572
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.