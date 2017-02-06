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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1440144114421443>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в лико перегородки из пеноблоков и не вентилируемый фасад
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:есть люди, включающие на полную катушку круга или сердючку поздним вечером и открывающие при этом окна в закрытый двор-колодец, тоже незабываемые впечатления

Я например иногда для души люблю Рамштайн послушать, окна в "закрытый дом-колодец" не выходят...
И? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:23

  zahar_ написав:Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.

купит, почему нет. или что вы считаете отреставрированным? капремонт с отселением и заменой перекрытий+лифт накануне распада СССР считается?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:28

  UA написав:Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги.

просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:00

  antonivs3 написав:
  UA написав:Люди сделавшие себя сами, всегда приятнее в общении, чем детки спускающие папины деньги.

просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так

Це про розвиток Речі Посполитої а далі Російської Імперії та їх залишшків.
А як при СРСР будем ще довго порівнювати ВВП і 13 роком, тільки не 1913, як тоді, а із 2013.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забудовник будує за СВОЇ.
На думку падальщиків, це один із основних факторів коли буде по 500 це за квадрат. Тож цей час настав.
Приймаю ставки. Буде дорожче ніж по 500 уе за квадрат.:-( (трібеки це не стосується).





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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:43

Первый
те, которые с видом на байковое кладбище и ЖД, тоже?

зы. объект столько лет стоял в открытом каркасе. любопытно состояние конструкций после таких простоев.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:Первый
те, которые с видом на байковое кладбище и ЖД, тоже?

зы. объект столько лет стоял в открытом каркасе. любопытно состояние конструкций после таких простоев.


а шо не так с байковым?
вполне вроде норм выглядит, не?
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кстати, парк-холл горький и метрополь тоже немало в таком виде простояли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57

  kingkongovets написав:а шо не так с байковым?
вполне вроде норм выглядит, не?
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апрель-октябрь нормально, согласен.
но другие пол-года весьма романтично.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57

  Yuri_T написав:Первый
те, которые с видом на байковое кладбище и ЖД, тоже?

зы. объект столько лет стоял в открытом каркасе. любопытно состояние конструкций после таких простоев.


Не зважаючи на стрьомну локацію (мені не подобається взагалі) і стрьомну компоновку (він буквою П і займає півкварталу) ціни в жодній квартирі па 500 не буде. Можливо, в самій самій стрьомній без сонячного світла буде 1300... ставки приймаю щодо умови люба квартира па 500 і менше Я програв. В іншому випадку виграв. :mrgreen:

Зи. Байкове? Тре боятися живих, а не мертвих...
Всім процвітання!
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