Додано: Вів 26 чер, 2018 08:43

Первый

те, которые с видом на байковое кладбище и ЖД, тоже?



зы. объект столько лет стоял в открытом каркасе. любопытно состояние конструкций после таких простоев.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.