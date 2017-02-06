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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в лико перегородки из пеноблоков и не вентилируемый фасад
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я например иногда для души люблю Рамштайн послушать, окна в "закрытый дом-колодец" не выходят...
И?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 чер, 2018 00:23
купит, почему нет. или что вы считаете отреставрированным? капремонт с отселением и заменой перекрытий+лифт накануне распада СССР считается?
Савченко Так!
Додано: Вів 26 чер, 2018 00:28
просто это две палки одного конца. from shortsleeves to shortsleeves in three generation, вроде так
Савченко Так!
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:00
Це про розвиток Речі Посполитої а далі Російської Імперії та їх залишшків.
А як при СРСР будем ще довго порівнювати ВВП і 13 роком, тільки не 1913, як тоді, а із 2013.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Забудовник будує за СВОЇ.
На думку падальщиків, це один із основних факторів коли буде по 500 це за квадрат. Тож цей час настав.
Приймаю ставки. Буде дорожче ніж по 500 уе за квадрат. (трібеки це не стосується).
Всім процвітання!
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:43
Первый
те, которые с видом на байковое кладбище и ЖД, тоже?
зы. объект столько лет стоял в открытом каркасе. любопытно состояние конструкций после таких простоев.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а шо не так с байковым?
вполне вроде норм выглядит, не?
кстати, парк-холл горький и метрополь тоже немало в таком виде простояли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57
апрель-октябрь нормально, согласен.
но другие пол-года весьма романтично.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57
Не зважаючи на стрьомну локацію (мені не подобається взагалі) і стрьомну компоновку (він буквою П і займає півкварталу) ціни в жодній квартирі па 500 не буде. Можливо, в самій самій стрьомній без сонячного світла буде 1300... ставки приймаю щодо умови люба квартира па 500 і менше Я програв. В іншому випадку виграв.
Зи. Байкове? Тре боятися живих, а не мертвих...
Всім процвітання!
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