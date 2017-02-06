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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1440144114421443

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06

  Первый написав:Не зважаючи на стрьомну локацію (мені не подобається взагалі) і стрьомну компоновку (він буквою П і займає півкварталу) ціни в жодній квартирі па 500 не буде. Можливо, в самій самій стрьомній без сонячного світла буде 1300... ставки приймаю щодо умови люба квартира па 500 і менше Я програв. В іншому випадку виграв. :mrgreen:

мне тоже не нравится локация.
хоть они в 2012 и переделывали коллектор, но воняет на Боженко конкретно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:мне тоже не нравится локация.
хоть они в 2012 и переделывали коллектор, но воняет на Боженко конкретно.


а мне с точки зрения покупки там нежилых нравится очень)
кстати, вскоре грядет масштабная реконструкция владимирского, делать будут года полтора- два, шо тоже канешна дискомфорта добавит, зато потом будет конфетка
там будет подземный паркинг и построят еще гостиницу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16

ЗАБУДОВНИКИ - ПЕРЕДБАЧАЙТЕ МІСЦЯ ПІД КОНДЕЇ!!!

  Оранжевый-хит сезона написав:Для Макса
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.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику!
- з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:44

  Долярчик написав:.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику!
- з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....

проштробьтся в стене внутри квартиры под трассу, аж целых 5 метров и повесить кондер возле окна на балконе.
но жлобство перевесило

ПыСы - у меня 4 кондера висят на закладных застройщика, трассы все делали в стенах в квартире , чтобы на улице не было жлобских жгутов по внешним стенам. трассы около 40 метров получились в сумме
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:51

  Долярчик написав:.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику!
- з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....


Тримай лафхак. Їб..ш будинок де живеш. Адже тобі, вільному, щирому українцю ТРЕБА!!!!

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Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:16

  Долярчик написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Для Макса
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.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику!
- з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....

можна я ...... щоб було .......
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%

Обтікаю...
Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наскільки Я розумію, кондеї з встановленням, замість котла з батареями, чи теплої підлоги +/- далеко не втікають по ціні питання?(по всіх кімнатах і кухні)..... і ще з урахуванням елекрики....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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