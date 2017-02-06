Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Не зважаючи на стрьомну локацію (мені не подобається взагалі) і стрьомну компоновку (він буквою П і займає півкварталу) ціни в жодній квартирі па 500 не буде. Можливо, в самій самій стрьомній без сонячного світла буде 1300... ставки приймаю щодо умови люба квартира па 500 і менше Я програв. В іншому випадку виграв.
мне тоже не нравится локация. хоть они в 2012 и переделывали коллектор, но воняет на Боженко конкретно.
Yuri_T написав:мне тоже не нравится локация. хоть они в 2012 и переделывали коллектор, но воняет на Боженко конкретно.
а мне с точки зрения покупки там нежилых нравится очень) кстати, вскоре грядет масштабная реконструкция владимирского, делать будут года полтора- два, шо тоже канешна дискомфорта добавит, зато потом будет конфетка там будет подземный паркинг и построят еще гостиницу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику! - з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....
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Долярчик написав:.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику! - з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....
проштробьтся в стене внутри квартиры под трассу, аж целых 5 метров и повесить кондер возле окна на балконе. но жлобство перевесило
ПыСы - у меня 4 кондера висят на закладных застройщика, трассы все делали в стенах в квартире , чтобы на улице не было жлобских жгутов по внешним стенам. трассы около 40 метров получились в сумме
Долярчик написав:.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику! - з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....
Тримай лафхак. Їб..ш будинок де живеш. Адже тобі, вільному, щирому українцю ТРЕБА!!!!
.... з одного боку - вже хочеться самому здерти той кондей і навішати люлєй тому власнику! - з іншого, - Я вже писав, що має про заклення балконів і місця під кондеї подбати ЗАБУДОВНИК!!! - бо ще раз кажу, може людина, яка купувала квартиру розраховує на те, що буде ОПАЛЮВАТИ взимку кондеєм всі кімнати..... - то що їй робити, коли кімната НЕ виходить до балкону, щоб на ньому культурно поставити кондейн?....
можна я ...... щоб було .......
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.