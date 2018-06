Додано: Вів 26 чер, 2018 09:12

Yuri_T написав: мне тоже не нравится локация.

хоть они в 2012 и переделывали коллектор, но воняет на Боженко конкретно.



а мне с точки зрения покупки там нежилых нравится очень)

кстати, вскоре грядет масштабная реконструкция владимирского, делать будут года полтора- два, шо тоже канешна дискомфорта добавит, зато потом будет конфетка

там будет подземный паркинг и построят еще гостиницу а мне с точки зрения покупки там нежилых нравится очень)кстати, вскоре грядет масштабная реконструкция владимирского, делать будут года полтора- два, шо тоже канешна дискомфорта добавит, зато потом будет конфеткатам будет подземный паркинг и построят еще гостиницу

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.