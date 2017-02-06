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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1441144214431444

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:25

  hume написав:
  Первый написав:Обтікаю...
Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?

Говорят очень невыгодно.))

З 20 000 евро приват за рік заплатить 300 евро... держава стягне податок і залишиться грубо 250 ойро за рік...

Зателефоную ка Я в Аркаду.....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Житло в кредит: які умови пропонують банки

У першому кварталі поточного року обсяг нових кредитів зріс у 4 рази. Склав 565 млн грн.
У кінці 2017-го - на початку 2018 року в Україні пожвавилося кредитування покупки житла.

Це пов'язано з активізацією партнерських програм банків і забудовників. За ними українці можуть отримати пільгові ставки. Водночас нове кредитування зосереджено у вузькому колі банків. На 24 банки припадає близько 90% обсягу іпотечних кредитів, повідомили у прес-центрі НБУ.

Минулого року 15 з 24 банків надавали населенню кредити на покупку, будівництво чи ремонт нерухомості. 2017-го було видано іпотеки на суму 1,48 млрд грн. Це на 62% більше, ніж роком раніше.

У першому кварталі поточного року обсяг нових кредитів зріс у 4 рази. Склав 565 млн грн. Майже втричі зросла кількість договорів. При цьому понад 80% обсягів нового кредитування припадає лише на 5 банків.

У 2017 році середній розмір кредиту становив 531 тис. грн. На початку 2018-го - 552 тис. грн. Ставка по іпотеці становить 18-24% річних. Максимальний термін в більшості банків - 20 років, у деяких фінустановах - 25-30 років.
https://m.gazeta.ua/articles/economics/ ... nki/844212
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%

Обтікаю...
Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?
Вихопив депо в долярах під 6% в червні
Faceless
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4
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:18

  antonivs3 написав:
  zahar_ написав:Я подчеркнул что за 120 куе он 2к или 3к в отреставрированом царском доме в центре НЕ КУПИТ.

купит, почему нет. или что вы считаете отреставрированным? капремонт с отселением и заменой перекрытий+лифт накануне распада СССР считается?

Потому что
  airmax78 написав:Сегодня гулял по Лютеранской, Городецкого, Заньковецкой, Станиславского - пытался найти дома не обезображенные "народной архитектурой". На удивление, парочка есть. Думаю, может сменить мечту о вентфасадах и модных мопах на ретро и локейшн в самом-самом центре? Уютно там все-таки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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