З 20 000 евро приват за рік заплатить 300 евро... держава стягне податок і залишиться грубо 250 ойро за рік...
Зателефоную ка Я в Аркаду.....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:25
З 20 000 евро приват за рік заплатить 300 евро... держава стягне податок і залишиться грубо 250 ойро за рік...
Зателефоную ка Я в Аркаду.....
Всім процвітання!
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Житло в кредит: які умови пропонують банки
У першому кварталі поточного року обсяг нових кредитів зріс у 4 рази. Склав 565 млн грн.
У кінці 2017-го - на початку 2018 року в Україні пожвавилося кредитування покупки житла.
Це пов'язано з активізацією партнерських програм банків і забудовників. За ними українці можуть отримати пільгові ставки. Водночас нове кредитування зосереджено у вузькому колі банків. На 24 банки припадає близько 90% обсягу іпотечних кредитів, повідомили у прес-центрі НБУ.
Минулого року 15 з 24 банків надавали населенню кредити на покупку, будівництво чи ремонт нерухомості. 2017-го було видано іпотеки на суму 1,48 млрд грн. Це на 62% більше, ніж роком раніше.
У першому кварталі поточного року обсяг нових кредитів зріс у 4 рази. Склав 565 млн грн. Майже втричі зросла кількість договорів. При цьому понад 80% обсягів нового кредитування припадає лише на 5 банків.
У 2017 році середній розмір кредиту становив 531 тис. грн. На початку 2018-го - 552 тис. грн. Ставка по іпотеці становить 18-24% річних. Максимальний термін в більшості банків - 20 років, у деяких фінустановах - 25-30 років.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вихопив депо в долярах під 6% в червні
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:18
Потому что
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 26 чер, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:56
У гонитві за міфічними процентами перший погоджується на статус "терпилы"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:04
5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЖК Linden Luxury Residences на Липках (короткий обзор)
зы: ну вот, все как хотел макс, думаете купит?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Київрада вирішила легалізувати висотки Войцеховського на Троєщині
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:30
Я не заслуживаю такой роскоши. Я боюсь, что здесь даже нижние 4/5 креативного класса пролетают как фанера над Парижем.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:31
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