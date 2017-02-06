Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:quote="Первый"Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%
Обтікаю... Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?
Вихопив депо в долярах під 6% в червні
5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед
Т.е. фактически депо в ФГВФЛ.
після Мих-Мих, Вієбі, Фєді, Дельти, ФІ, Примата .... уже не страшно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.