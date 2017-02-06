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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1442144314441445

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:36

  Danik написав:Київрада вирішила легалізувати висотки Войцеховського на Троєщині
https://biz.nv.ua/ukr/finance/kijivrada ... 78805.html

це перемога!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:40

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:quote="Первый"Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%

Обтікаю...
Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?

Вихопив депо в долярах під 6% в червні

5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед

Т.е. фактически депо в ФГВФЛ.

після Мих-Мих, Вієбі, Фєді, Дельти, ФІ, Примата .... уже не страшно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:03

  flyman написав:
  Faceless написав:
Первый написав:Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%

Обтікаю...
Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?
Вихопив депо в долярах під 6% в червні

5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед


Це в сенсі 8 кгрн за рік? Або менше 700 грн на місяць? За 200 кіл грн?

Оце ВДАЧА!!!!!!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:04

  Первый написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Вихопив депо в долярах під 6% в червні

5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед


Це в сенсі 8 кгрн за рік? Або менше 700 грн на місяць? За 200 кіл грн?

Оце ВДАЧА!!!!!!

Депо рулить!
Краще менше, та краще.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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