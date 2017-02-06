Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:quote="Первый"Отримав повідомлення від привата. Ваш депо в евро продовжився на 1 рік під 1,5%
Обтікаю... Життя на проценти у всій красі. Що там з доходністю оренди?
Вихопив депо в долярах під 6% в червні
5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед
Т.е. фактически депо в ФГВФЛ.
після Мих-Мих, Вієбі, Фєді, Дельти, ФІ, Примата .... уже не страшно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Вихопив депо в долярах під 6% в червні
5% на $ у Глобусі на 2 роки вперед
Це в сенсі 8 кгрн за рік? Або менше 700 грн на місяць? За 200 кіл грн?
Оце ВДАЧА!!!!!!
Депо рулить! Краще менше, та краще.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
"Цей ДПТ тільки погіршить ситуацію в мікрорайоні: він передбачає 1 млн кв. м. нового комерційного житлового будівництва, що означає близько 50 тис. нового населення. Це величезне навантаження",
Миллион квадратов, 8650 машино-мест, и боксомэр обещает все таки строить метро. Это к дорожаю? Интересно, жители Мега сити и всяких лего хаузов, услышав новость про укошные поделки, достанут ли бутылочку шампанского. За депутатов, так сказать
ребе Нок написав:Хенесi Хаус 48 300 / 70 квадратов = 690 $ метр
Позавчера был. Поднимался на 12й этаж. Ну че я скажу, если когда-нибудь достроят, то грейт сакцесс. О качестве того, что построят беспокоиться не стоит, потому что сам факт достройки будет радостью. Справа корпус института автоматики: стоит пустой, возможно под снос. Через дорогу - какой-то заброшенный котлован с забитыми сваями. Из самых лучших видовых квартир панорамный вид на промзону. Вид на Печерск под вопросом из-за упомянутого заброшенного корпуса института. Но, опять же, это все мелочи: главный вопрос: когда достроят. И он открыт.