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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1443144414451446

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:14

  Первый написав:
  ребе Нок написав:Хенесi Хаус 48 300 / 70 квадратов = 690 $ метр

Раз пошла такая пьянка, то лучше по 400 совские пруди

Чем лучше? Ценой или еще чтото?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:22

  ребе Нок написав:
  Первый написав:
  ребе Нок написав:Хенесi Хаус 48 300 / 70 квадратов = 690 $ метр

Раз пошла такая пьянка, то лучше по 400 совские пруди

Чем лучше? Ценой или еще чтото?

Так Ввс цікавить лише ціна:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пару новых панорамок:

ривьера риверсайд
https://www.skypixel.com/photos/riviera-riverside

солнечная ривьера
https://www.skypixel.com/photos/sunny-riviera

инджой, гайс)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 26 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:36

Первый та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:51

  ребе Нок написав:Первый та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов

Так там и смывать нечем и копрос уйдёт разве что у бомбосховыще.
Ну и +тариф за электрику немного не тот, что надо. И отопления нема.Но жить то можно(в спальном мешке с банкой тушняка)!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 00:11

  барабашов написав:
  ребе Нок написав:Первый та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов

Так там и смывать нечем и копрос уйдёт разве что у бомбосховыще.
Ну и +тариф за электрику немного не тот, что надо. И отопления нема.Но жить то можно(в спальном мешке с банкой тушняка)!!!

А все туплю, этож проблемная стройка, неожидал что первый наебывать может.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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